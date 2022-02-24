Геращенко сообщил, что взрывы в Киеве и Харькове были ракетными ударами

“Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Управления в Киеве и Харькове. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность. Или Украина и мир остановит нового Гитлера или ...”, - - написал он.

Напомним, в целом ряде городов по всей Украине ориентировочно с 5 утра слышны взрывы.