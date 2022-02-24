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Нацбанк ввел ограничения на валютном рынке в условиях военного положения

Нацбанк ввел ограничения на валютном рынке в условиях военного положения

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Приостановлена работа валютного рынка, кроме продажи иностранной валюты клиентами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Нацбанка.

Детали

Сообщается, что Национальный банк оперативно принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины, которым, в частности, предусмотрено, что:

* банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
* банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим постановлением;
* обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
* безналичные расчеты осуществляются без ограничений;
* банкоматы подкрепляются наличностью без ограничений;
* НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме сроком до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;
* платежи правительства Украины осуществляются без ограничений, согласно законодательству о особый период.

Соответствующее постановление также предусматривает введение временных ограничений с 24 февраля 2022 года, в частности:

* приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
* зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022 года;
* ограничить снятие налички со счета клиента в объеме 100 тыс. грн на день (не учитывая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
* запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
* ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
* остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины;
* банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

“Соответствующие действия являются необходимыми для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.

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