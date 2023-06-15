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НБУ смягчил валютные ограничения: разрешил переводы за границу на погашение кредитов

Киев • УНН

 • 1174697 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальный банк Украины сообщил в четверг, что смягчает валютные ограничения, а именно - предоставляет возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов, пишет УНН.

НБУ смягчил валютные ограничения: разрешил переводы за границу на погашение кредитов

Детали

"Национальный банк Украины с 16 июня 2023 года предоставляет разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о внешних кредитах и займах, которые:

  • обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации;
  • предоставлены при участии иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение либо через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

НБУ также определил, что резиденты смогут осуществлять такие операции согласно срокам возврата средств и уплаты процентов, предусмотренным условиями кредитного договора.

По оценкам Нацбанка, благодаря такому смягчению "объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток вследствие возврата и обслуживания существующих займов".

Сообщается, что "Национальный банк ведет активный диалог с правительством Украины и зарубежными партнерами, в частности с МВФ, относительно дальнейшего смягчения валютных ограничений".

Напомним

Нацбанк начал вводить ограничения на валютном рынке в условиях военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения рф.

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