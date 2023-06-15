НБУ смягчил валютные ограничения: разрешил переводы за границу на погашение кредитов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальный банк Украины сообщил в четверг, что смягчает валютные ограничения, а именно - предоставляет возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов, пишет УНН.
Детали
"Национальный банк Украины с 16 июня 2023 года предоставляет разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам", - говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет о внешних кредитах и займах, которые:
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- обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации;
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- предоставлены при участии иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение либо через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.
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НБУ также определил, что резиденты смогут осуществлять такие операции согласно срокам возврата средств и уплаты процентов, предусмотренным условиями кредитного договора.
По оценкам Нацбанка, благодаря такому смягчению "объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток вследствие возврата и обслуживания существующих займов".
Сообщается, что "Национальный банк ведет активный диалог с правительством Украины и зарубежными партнерами, в частности с МВФ, относительно дальнейшего смягчения валютных ограничений".
Напомним
Нацбанк начал вводить ограничения на валютном рынке в условиях военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения рф.