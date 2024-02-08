НБУ прорабатывает вопрос об ограничении карточных переводов - Рожкова

Нацбанк прорабатывает вопрос об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания из-за проблемы теневых платежей.

Об этом сообщила первый заместитель Председателя Нацбанка Екатерина Рожкова во время конференции "Финансы для бизнеса во время войны", передает корреспондент УНН.

С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц ... ограничений по распоряжению собственными средствами - это очень сенситивная тема. Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения - сказала Рожкова.

По ее словам, проблема теневых платежей действительно актуальна. Это не касается всей страны, но при этом затрагивает большое количество компаний, которые продолжают использовать самые разнообразные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения.

Поэтому, с учетом опыта, который мы имеем, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы с одной стороны не ограничивать нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона - рассказала Рожкова.

Дополнение

В 2023 году НБУ смягчил валютные ограничения, была предоставлена возможность рассчитываться по новым кредитам от нерезидентов.