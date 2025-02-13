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НБУ раскрыл условия отмены лимита в 150 тысяч на карточные переводы

НБУ раскрыл условия отмены лимита в 150 тысяч на карточные переводы

Киев  •  УНН

 • 5765 просмотра

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Глава НБУ сообщил, что ограничения на карточные переводы будут отменены после проверки эффективности новых процедур проверки клиентов. Также НБУ работает над созданием специального реестра для выявления дропов.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что введенные в октябре 2024 года ограничения на карточные переводы привели к росту объемов переводов в Системе электронных платежей (СЭП) на 6,2 млрд грн, в то же время переводы по реквизитам карт сократились.

Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает УНН.

В октябре 2024-го, когда начали действовать ограничения, объемы переводов в СЭП между разными банками выросли почти на 6,2 млрд грн при одновременном сокращении объемов переводов по реквизитам карт. В дальнейшем объемы стабилизировались и имели место сезонные колебания, которые еще анализируем

- сказал Пышный.

По его словам, Нацбанк предупреждал, что этот лимит сам по себе не способен решить проблему дропов, потому что это можно сделать только с помощью комплекса мер, в частности с изменением законодательства.

Одна из мер - внедрение специального реестра, который поможет выявлять дропы. Его разработка продолжается. Это сложная тема, поднявшая целый пласт вопросов, которые, в частности, касаются банковской тайны. И компромисс не должен подорвать этот институт

- добавил глава НБУ. 

Пышный говорит, что банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе «знай своего клиента». 

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Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю. 1 февраля вступил в силу меморандум, по которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов

- подчеркнул он. 

На вопрос журналиста, на каком этапе соответствующий законопроект о создании реестра дропов Пышный ответил: 

Вопрос оказался сложнее, чем мы считали. Вижу необходимость взять немного дополнительного времени, чтобы концепция этого закона приобрела четкий контур. Месяца за два справимся

Также глава НБУ прокоммуницировал вопрос жалоб волонтеров, по ограничению, в частности на то, что часто платежи за какие-то военные вещи осуществляются без формальных процедур:

Подчеркну: нет массовых жалоб. Мы тщательно мониторим этот вопрос. В декабре 2024-го НБУ анализировал информацию от крупнейших банков - эмитентов карт относительно их работы с волонтерами и жалоб на ограничения. Жалобы были только у одного из банков-респондентов - четыре обращения, из которых в отношении одного клиента принято решение о неприменении ограничения, а в отношении трех - ограничения оставили без изменений из-за несоответствия требованиям НБУ

Напомним,

В феврале 2024 года  первый заместитель Председателя Нацбанка Екатерина Рожкова сообщала, что Нацбанк прорабатывает вопрос о ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода наличных через терминалы  самообслуживания из-за проблемы теневых платежей.

Позже в мае заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник сообщал, что  Национальный банк Украины готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, person-to-person).

Пышный заявлял, что новое решение Национального банка Украины, об ограничении карточных переводов и лимита в 100 000 гривен, никоим образом не коснется волонтеров. Если же возникнут определенные проблемы, то регулятор будет обсуждать с волонтерами все аспекты и внесет правки. 

Уже с 1 февраля украинские банки ввели ограничения на денежные переводы между физическими лицами - лимит составил 150 тыс. грн в месяц для платежей по реквизитам IBAN. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
ukrainaУкраина

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