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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 50 до 150 тыс. грн в месяц: крупнейшие банки договорились о лимитах на карточные переводы

От 50 до 150 тыс. грн в месяц: крупнейшие банки договорились о лимитах на карточные переводы

Киев  •  УНН

 • 2891 просмотра

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Крупнейшие банки Украины подписали Меморандум об установлении лимитов на карточные переводы с февраля 2025 года. Лимиты будут составлять от 50 до 150 тыс. грн в месяц в зависимости от уровня риска клиента.

Крупнейшие украинские банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, где речь идет об установлении лимитов на переводы - будет касаться и переводов по реквизитам IBAN, которые будут установлены с февраля 2025 года, передает УНН.

Детали

По данным НБУ, меморандум подписали четыре крупных банка-эмитента: АО "Ощадбанк", АО КБ" ПриватБанк", АО" Райффайзен Банк", АО" Универсал Банк", другие банки и поставщики платежных услуг выразили намерение присоединиться к Меморандуму в ближайшее время.

Ключевые моменты Меморандума

Поставщики платежных услуг, которые объединились в Меморандум, соглашаются на внедрение в своей деятельности унифицированной рыночной практики и подходов, в частности к процессам:

надлежащей проверки клиентов на этапе установления деловых отношений;

мониторинга финансовых операций по счетам клиентов в соответствии с имеющейся информацией о клиенте и фактически осуществляемых операциях;

установление автоматизированных круглосуточных правил мониторинга платежных операций с особым вниманием к мониторингу и ограничению операций в ночное время (с 24:00 до 06:00) для выявления случаев нехарактерного финансового поведения и противодействия мошенническим схемам, похищению средств через средства социальной инженерии, недопущению участия клиентов в схемах "дропов";

установление правил на осуществление финансовых операций (предоставление продуктов/услуг) клиентов в соответствии с согласованными подходами и процедурами, которые будут базироваться на риск-ориентированном подходе;

обмена информацией между банками-участниками меморандума о клиентах и их деятельности, которая содержит признаки подозрительности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Подписывая Меморандум, поставщики платежных услуг обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом внедренного в банке риск-ориентированного подхода. Это будет означать, что банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных поставщиком платежных услуг согласно требованиям Постановления Правления НБУ от 24.02.2022 № 18. Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 - для клиентов "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска-в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации:

с 01.02.2025 - в сумме до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 -в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода. Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться к предоставителю платежных услуг - участнику меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств. Для более эффективного построения системы управления рисками поставщики платежных услуг - участники меморандума отмечают необходимость введения системных шагов и сотрудничества с Национальным банком Украины и государственными органами в части:

предоставление участникам доступа к официальной информации с помощью онлайн-сервиса государственных услуг Дия (далее – Дия) о доходе клиента, о судебных делах и т.д.;

создание централизованного реестра сомнительных клиентов, в частности с признаком "дроп", как дополнительный источник информации для изучения клиента при установлении/пересмотре деловых отношений.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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