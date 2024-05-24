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Обмеження на карткові перекази не обмежать роботу волонтерів - НБУ

Обмеження на карткові перекази не обмежать роботу волонтерів - НБУ

Київ • УНН

 • 12158 перегляди

Національний банк України планує обмежити карткові перекази і ввести ліміти в 100 000 гривень і 30 транзакцій на місяць для вихідних P2P-переказів, але це жодним чином не вплине на волонтерів, і регулятор обговорить всі аспекти з волонтерами і внесе поправки в разі потреби.

Нове рішення Національного банку України, щодо обмеження карткових переказів та ліміту у 100 000 гривень, жодним чином не торкнеться волонтерів. Якщо ж виникнуть певні проблеми, то регулятор обговорюватиме з волонтерами усі аспекти та внесе правки. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Жодним чином ті інновації, які запровадив Нацбанк, не обмежуватиме роботу волонтерів. Це принципово. Волонтери цього не відчують - це для нас пріоритет. Звісно, ми ще раз їх зберемо і уважно подискутуємо. У випадку, коли виникне проблема, то будемо калібрувати рішення

- заявив Пишний.

Він зазначив, що наразі ініціативи, які виносить Нацбанк на обговорення, будуть сприяти, щоб остаточне рішення врахувало усі можливі ризики.

"Наша пропозиція полягає в тому, що вона жодним чином не торкнеться волонтерів, і жодних обмежень не буде, через це перестороги і хвилювання абсолютно зайві" - додав голова Нацбанку.

Нагадаємо

Національний банк України планує обмежити карткові перекази та запровадити ліміти у 100 000 гривень та 30 транзакцій на місяць для вихідних P2P-переказів з рахунків фізичних осіб з метою боротьби з незаконною діяльністю, такою як ухилення від сплати податків та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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