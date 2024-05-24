Обмеження на карткові перекази не обмежать роботу волонтерів - НБУ
Київ • УНН
Національний банк України планує обмежити карткові перекази і ввести ліміти в 100 000 гривень і 30 транзакцій на місяць для вихідних P2P-переказів, але це жодним чином не вплине на волонтерів, і регулятор обговорить всі аспекти з волонтерами і внесе поправки в разі потреби.
Нове рішення Національного банку України, щодо обмеження карткових переказів та ліміту у 100 000 гривень, жодним чином не торкнеться волонтерів. Якщо ж виникнуть певні проблеми, то регулятор обговорюватиме з волонтерами усі аспекти та внесе правки. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.
Жодним чином ті інновації, які запровадив Нацбанк, не обмежуватиме роботу волонтерів. Це принципово. Волонтери цього не відчують - це для нас пріоритет. Звісно, ми ще раз їх зберемо і уважно подискутуємо. У випадку, коли виникне проблема, то будемо калібрувати рішення
Він зазначив, що наразі ініціативи, які виносить Нацбанк на обговорення, будуть сприяти, щоб остаточне рішення врахувало усі можливі ризики.
"Наша пропозиція полягає в тому, що вона жодним чином не торкнеться волонтерів, і жодних обмежень не буде, через це перестороги і хвилювання абсолютно зайві" - додав голова Нацбанку.
Нагадаємо
Національний банк України планує обмежити карткові перекази та запровадити ліміти у 100 000 гривень та 30 транзакцій на місяць для вихідних P2P-переказів з рахунків фізичних осіб з метою боротьби з незаконною діяльністю, такою як ухилення від сплати податків та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.