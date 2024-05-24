Ограничения на карточные переводы не ограничат работу волонтеров - НБУ
Киев • УНН
Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов, но это никоим образом не повлияет на волонтеров, и регулятор обсудит все аспекты с волонтерами и внесет поправки в случае необходимости.
Новое решение Национального банка Украины, об ограничении карточных переводов и лимита в 100 000 гривен, никоим образом не коснется волонтеров. Если же возникнут определенные проблемы, то регулятор будет обсуждать с волонтерами все аспекты и внесет правки. Об этом рассказал председатель Национального банка Андрей Пышный в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.
Никоим образом те инновации, которые ввел Нацбанк, не будут ограничивать работу волонтеров. Это принципиально. Волонтеры этого не почувствуют - это для нас приоритет. Конечно, мы еще раз их соберем и внимательно подискутируем. В случае, когда возникнет проблема, то будем калибровать решение
Он отметил, что сейчас инициативы, которые выносит Нацбанк на обсуждение, будут способствовать, чтобы окончательное решение учло все возможные риски.
"Наше предложение заключается в том, что оно никоим образом не коснется волонтеров, и никаких ограничений не будет, поэтому предостережения и волнения абсолютно излишни", - добавил глава Нацбанка.
Напомним
Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов со счетов физических лиц с целью борьбы с незаконной деятельностью, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.
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