Ограничения на карточные переводы не ограничат работу волонтеров - НБУ

Новое решение Национального банка Украины, об ограничении карточных переводов и лимита в 100 000 гривен, никоим образом не коснется волонтеров. Если же возникнут определенные проблемы, то регулятор будет обсуждать с волонтерами все аспекты и внесет правки. Об этом рассказал председатель Национального банка Андрей Пышный в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Никоим образом те инновации, которые ввел Нацбанк, не будут ограничивать работу волонтеров. Это принципиально. Волонтеры этого не почувствуют - это для нас приоритет. Конечно, мы еще раз их соберем и внимательно подискутируем. В случае, когда возникнет проблема, то будем калибровать решение - заявил Пышный.

Он отметил, что сейчас инициативы, которые выносит Нацбанк на обсуждение, будут способствовать, чтобы окончательное решение учло все возможные риски.

"Наше предложение заключается в том, что оно никоим образом не коснется волонтеров, и никаких ограничений не будет, поэтому предостережения и волнения абсолютно излишни", - добавил глава Нацбанка.

Напомним

Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов со счетов физических лиц с целью борьбы с незаконной деятельностью, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.