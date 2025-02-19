Дела на десятки миллиардов гривен: в Госфинмониторинге рассказали о подозрительных финансовых операциях в 2024 году

В течение 2024 года Государственная служба финансового мониторинга получила 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, относящихся к ее компетенции. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные ведомства, информирует УНН.

Детали

Так, в течение прошлого года соответствующих сообщений стало больше на 23%. При этом подавляющее большинство (99%) сообщений о необходимой проверке подают банки, в то же время другие поступают от небанковских учреждений - кредитных союзов, страховых компаний, ломбардов и т.д.

Более 1 тыс. материалов после проверки было направлено в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд грн. Больше всего материалов направляют в Национальную полицию - 31% (323 дела). Еще 27% или 289 материалов - в СБУ и 15% или 156 материалов - в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с начала полномасштабного вторжения рф в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ГБР (11% или 118 материалов). В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза до 95 дел. При этом меньше всего материалов поступило в Офис генпрокурора - 7% (71), еще 1 материал был направлен в разведывательные органы.

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что введенные в октябре 2024 года ограничения на карточные переводы привели к росту объемов переводов в Системе электронных платежей (СЭП) на 6,2 млрд грн. В то же время, по его словам, переводы по реквизитам карт сократились.