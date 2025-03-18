Топ-10 лідерів роздрібної торгівлі України за виторгом у 2024 році - дані Опендатабот

Згідно з даними Опендатабот за 2024 рік, сукупний виторг топ-10 компаній роздрбної торгівлі України склав 457,32 млрд грн, що на 23,42% більше порівняно з попереднім роком, пише УНН.

Деталі

Лідером галузі залишається "АТБ-маркет" (Дніпропетровська область), який зумів заробити 181,09 млрд грн, що на 22,08% більше, ніж у 2023 році. "АТБ-маркет" становить майже 40% від загального доходу топ-10 компаній.

"Сільпо-фуд" (м. Київ) посідає друге місце з виторгом 84,73 млрд грн (+21,06%), а "Фора" (Київська область) — третє, з 29,49 млрд грн (+50,52%).

Серед інших компаній, які продемонстрували значні досягнення у 2024 році, можна відзначити "Комфі трейд" (Дніпропетровська область), який збільшив виторг на 66,66% до 27,63 млрд грн, а також "Розетка" (м. Київ), яка збільшила виторг на 38,46%, до 25,46 млрд грн.

Проте є й компанії, які зазнали зниження доходу, зокрема "Вест петрол маркет" (Волинська область), чий виторг склав 27,69 млрд грн, що на 17,82% менше порівняно з минулим роком.

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Топ-10 компаній роздрібної торгівлі України у 2024 році:

«АТБ-маркет» (Дніпропетровська область) — 181,09 млрд грн (+22,08%);

«Сільпо-фуд» (м. Київ) — 84,73 млрд грн (+21,06%);

«Фора» (Київська область) — 29,49 млрд грн (+50,52%);

«Вест петрол маркет» (Волинська область) — 27,69 млрд грн (-17,82%);

«Комфі трейд» (Дніпропетровська область) — 27,63 млрд грн (+66,66%);

«Метро» (м. Київ) — 25,55 млрд грн (+26,81%);

«Розетка» (м. Київ) — 25,46 млрд грн (+38,46%);

«РУШ» (Дніпропетровська область) — 21,00 млрд грн (+33,85%);

«Омега» (Дніпропетровська область) — 17,51 млрд грн (+20,14%);

«Фудком» (м. Київ) — 17,16 млрд грн (+26,84%).

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