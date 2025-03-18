Топ-10 лідерів роздрібної торгівлі України за виторгом у 2024 році - дані Опендатабот

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30205 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46743 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51326 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56916 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68992 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57157 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56251 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120469 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82138 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226891 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21673 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12579 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18524 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17302 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18865 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88969 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120469 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226891 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403806 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11253 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17306 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18530 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21679 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75350 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Топ-10 лідерів роздрібної торгівлі України за виторгом у 2024 році - дані Опендатабот

Київ • УНН

 • 13289 перегляди

Сукупний виторг топ-10 компаній роздрібної торгівлі України склав 457,32 млрд грн. Найбільший виторг має "АТБ-маркет" - 181,09 млрд грн.

Топ-10 лідерів роздрібної торгівлі України за виторгом у 2024 році - дані Опендатабот

Згідно з даними Опендатабот за 2024 рік, сукупний виторг топ-10 компаній роздрбної торгівлі України склав 457,32 млрд грн, що на 23,42% більше порівняно з попереднім роком, пише УНН.

Деталі 

Лідером галузі залишається "АТБ-маркет" (Дніпропетровська область), який зумів заробити 181,09 млрд грн, що на 22,08% більше, ніж у 2023 році. "АТБ-маркет" становить майже 40% від загального доходу топ-10 компаній.

"Сільпо-фуд" (м. Київ) посідає друге місце з виторгом 84,73 млрд грн (+21,06%), а "Фора" (Київська область) — третє, з 29,49 млрд грн (+50,52%).

Серед інших компаній, які продемонстрували значні досягнення у 2024 році, можна відзначити "Комфі трейд" (Дніпропетровська область), який збільшив виторг на 66,66% до 27,63 млрд грн, а також "Розетка" (м. Київ), яка збільшила виторг на 38,46%, до 25,46 млрд грн.

Проте є й компанії, які зазнали зниження доходу, зокрема "Вест петрол маркет" (Волинська область), чий виторг склав 27,69 млрд грн, що на 17,82% менше порівняно з минулим роком.

Українці накопичили понад 164 тисячі нових боргів за три місяці: названо причину05.03.25, 09:24 • 18052 перегляди

Топ-10 компаній роздрібної торгівлі України у 2024 році:

  • «АТБ-маркет» (Дніпропетровська область) — 181,09 млрд грн (+22,08%);
    • «Сільпо-фуд» (м. Київ) — 84,73 млрд грн (+21,06%);
      • «Фора» (Київська область) — 29,49 млрд грн (+50,52%);
        • «Вест петрол маркет» (Волинська область) — 27,69 млрд грн (-17,82%);
          • «Комфі трейд» (Дніпропетровська область) — 27,63 млрд грн (+66,66%);
            • «Метро» (м. Київ) — 25,55 млрд грн (+26,81%);
              • «Розетка» (м. Київ) — 25,46 млрд грн (+38,46%);
                • «РУШ» (Дніпропетровська область) — 21,00 млрд грн (+33,85%);
                  • «Омега» (Дніпропетровська область) — 17,51 млрд грн (+20,14%);
                    • «Фудком» (м. Київ) — 17,16 млрд грн (+26,84%).

                      Прибуток українських банків у 2024 році виріс на 20% - Опендатабот21.02.25, 10:11 • 25376 переглядiв

                      Аліна Волянська

                      Аліна Волянська

                      Економіка
                      Україна
                      Київ
                      Brent
                      $65.78
                      Bitcoin
                      $83,052.70
                      S&P 500
                      $5,330.87
                      Tesla
                      $262.04
                      Газ TTF
                      $33.67
                      Золото
                      $3,094.31
                      Ethereum
                      $1,671.19