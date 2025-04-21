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Как прошел год в транспортной отрасли: 243 млрд грн дохода и только 5 прибыльных компаний

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Топ-10 украинских транспортных компаний в 2024 году получили 243,67 млрд грн дохода (+12%), но только пять из них были прибыльными. Совокупная прибыль пятерки составила 8,16 млрд грн, тогда как убытки остальных четырех компаний достигли 12,1 млрд грн.

Как прошел год в транспортной отрасли: 243 млрд грн дохода и только 5 прибыльных компаний

В 2024 году десять крупнейших компаний в сфере транспорта и логистики получили совокупный доход более 243 млрд грн — это на 12% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали 

"243,67 млрд грн дохода получили компании-лидеры в сфере транспорта и почты по данным Индекса Опендатабот. За год их совокупный доход вырос на 12%",-сообщает Опендатабот.

По информации, у 8 компаний подрос доход, но выйти в чистую прибыль смогли только 5 из десятки лучших. Суммарная прибыль пятерки — 8,16 млрд грн, а вот убытки четырех других компаний составили 12,1 млрд грн. Еще одна компания вышла в ноль в прошлом году.

Несмотря на то, что половина компаний-лидеров принадлежит государству, именно на них приходится более 70% совокупного дохода топа: 171,89 млрд грн.

Укрзалізниця сохраняет лидерство по доходу — 102,87 млрд грн (+11% за год), однако закончила год с 4,19 млрд грн убытка. Подобная ситуация у Укртрансгаза: доход упал на треть, а убытки достигли 7,44 млрд грн.

Как сообщает Опендатабот, более удачным год был для Укрпочты. Несмотря на то, что компания завершила год в минус, убытки удалось уменьшить почти в 2 раза. В целом Укрпочта увеличила свой доход на 12% — до 12,98 млрд грн в прошлом году.

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Оператор ГТС Украины нарастил доход на 7% (до 38,53 млрд грн) и закончил год с прибылью 1,27 млрд грн, несмотря на сокращение показателя в 8,7 раз. У Укртранснафты прибыль упала в 16 раз — до 1,22 млрд грн. Отмечается, что уже второй год подряд второе место в Индексе занимает Нова Пошта, входящая в группу NOVA — ее доход вырос на 23% до 44,78 млрд грн. Но прибыль, наоборот, уменьшилась в 1,6 раза — до 2,5 млрд грн.

Кроме того, в этом году в Индекс впервые попала еще одна компания из группы NOVA — Нео-Транс. Она показала самый быстрый рост дохода среди десятки лучших: +100% (6,5 млрд грн). Ее прибыль тоже выросла вдвое — до 116,55 млн грн. Вместе на обе компании NOVA приходится 21% совокупного дохода лидеров.

Одной из самых прибыльных стала также компания Логистик юнион из группы АТБ: 3,06 млрд грн прибыли (+40%). Ее доход вырос на 29%.

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Лемтранс из группы СКМ сохраняет стабильность, оставшись на седьмом месте с доходом 7,3 млрд грн (+3%). Впервые в Индекс попали Украинские вертолеты. Несмотря на рост дохода до 872 млн грн (+17%), компания зафиксировала убыток в 52,5 млн грн.

Также, из Индекса 2025 выбыли две компании из аграрного холдинга Александра Радавского — Промвагонтранс и Береговское хлебоприемное предприятие. По информации, в 2024-м их доходы сократились в 2,5 и 3 раза соответственно, однако обе вышли в плюс: +2 млн грн и +36 млн грн прибыли.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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