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Як минув рік у транспортно-логістичному секторі: лише половина провідних компаній України отримали прибуток

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Топ-10 українських транспортних компаній у 2024 році отримали 243,67 млрд грн доходу (+12%), але лише п'ять з них були прибутковими. Сукупний прибуток п'ятірки склав 8,16 млрд грн, тоді як збитки інших чотирьох компаній сягнули 12,1 млрд грн.

Як минув рік у транспортно-логістичному секторі: лише половина провідних компаній України отримали прибуток

У 2024 році десять найбільших компаній у сфері транспорту та логістики отримали сукупний дохід у понад 243 млрд грн — це на 12% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі 

"243,67 млрд грн доходу отримали компанії-лідери у сфері транспорту та пошти за даними Індексу Опендатабота. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%",-повідомляє Опендатабот.

За інформацією, у 8 компаній підріс дохід, але вийти в чистий прибуток змогли лише 5 з десятки найкращих. Сумарний прибуток п’ятірки — 8,16 млрд грн, а от збитки чотирьох інших компаній склали 12,1 млрд грн. Ще одна компанія вийшла в нуль торік.

Попри те, що половина компаній-лідерів належить державі, саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,89 млрд грн.

Укрзалізниця зберігає лідерство за доходом — 102,87 млрд грн (+11% за рік), однак закінчила рік із 4,19 млрд грн збитку. Подібна ситуація в Укртрансгазу: дохід упав на третину, а збитки сягнули 7,44 млрд грн.

Як повідомиляє Опендатабот, більш вдалим рік був для Укрпошти. Попри те, що компанія завершила рік в мінус, збитки вдалось зменшити майже у 2 рази. Загалом Укрпошта збільшила свій дохід на 12% — до 12,98 млрд грн торік.

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Оператор ГТС України наростив дохід на 7% (до 38,53 млрд грн) і закінчив рік із прибутком 1,27 млрд грн, попри скорочення показника у 8,7 разів. У Укртранснафти прибуток впав у 16 разів — до 1,22 млрд грн. Зазначається, що вже другий рік поспіль друге місце в Індексі займає Нова Пошта, що належить до групи NOVA — її дохід зріс на 23% до 44,78 млрд грн. Але прибуток, навпаки, зменшився у 1,6 раза — до 2,5 млрд грн.

Крім того, цьогоріч до Індексу вперше потрапила ще одна компанія з групи NOVA — Нео-Транс. Вона показала найшвидше зростання доходу серед десятки найкращих: +100% (6,5 млрд грн). Її прибуток теж зріс удвічі — до 116,55 млн грн. Разом на обидві компанії NOVA припадає 21% сукупного доходу лідерів.

Однією з найприбутковіших стала також компанія Логістик юніон з групи АТБ: 3,06 млрд грн прибутку (+40%). Її дохід виріс на 29%.

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Лемтранс із групи СКМ зберігає стабільність, залишившись на сьомому місці з доходом 7,3 млрд грн (+3%).Уперше до Індексу потрапили Українські вертольоти. Попри зростання доходу до 872 млн грн (+17%), компанія зафіксувала збиток у 52,5 млн грн.

Також, з Індексу 2025 вибули дві компанії з аграрного холдингу Олександра Радавського — Промвагонтранс та Берегівське хлібоприймальне підприємство. За інформацією, у 2024-му їхні доходи скоротилися в 2,5 і 3 рази відповідно, проте обидві вийшли в плюс: +2 млн грн і +36 млн грн прибутку.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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