Кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3 340 грн пенсії - Опендатабот

Попри щорічну індексацію пенсій, кожен третій пенсіонер отримує мінімальні виплати у розмірі 3 340 грн. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

За інформацією, станом на початок квітня 2025 року в Україні налічується 10 331 375 пенсіонерів. Це майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024-го.

Середня пенсія після щорічної індексації зросла до 6 341 грн, що на 10% більше, ніж торік. Проте інфляція за цей період склала 14,6%, тож пенсійні виплати навіть зменшились.

Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%)

Натомість понад 1,5 млн людей (14,5%) мають пенсію понад 10 000 грн. У цій групі середній розмір виплат — 15 640 грн.

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Близько 3 мільйонів пенсіонерів (29%) отримують трохи більше за середню пенсію по країні - 6 860 грн. Ще 2,1 мільйона (20%) мають пенсію на рівні 4 500 грн.

Найвищі пенсії - традиційно у Києві: 8 708 грн (на 37% більше за середню). Далі йдуть Донеччина - 7 814 грн (+23%) та Луганщина - 7 314 грн (+15%). Найнижчі ж виплати - на Тернопільщині (4 931 грн) та у Чернівецькій області (5 100 грн)