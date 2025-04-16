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Каждый третий пенсионер в Украине получает 3 340 грн пенсии - Опендатабот

Киев • УНН

 • 2650 просмотра

Несмотря на индексацию, каждый третий пенсионер в Украине получает минимальную выплату в 3 340 грн. Самые высокие пенсии в Киеве - 8 708 грн, самые низкие - в Тернопольской области (4 931 грн).

Каждый третий пенсионер в Украине получает 3 340 грн пенсии - Опендатабот

Несмотря на ежегодную индексацию пенсий, каждый третий пенсионер получает минимальные выплаты в размере 3 340 грн.  Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

По информации, по состоянию на начало апреля 2025 года в Украине насчитывается 10 331 375 пенсионеров. Это почти на 177 тысяч меньше, чем в апреле 2024-го.

Средняя пенсия после ежегодной индексации выросла до 6 341 грн, что на 10% больше, чем в прошлом году. Однако инфляция за этот период составила 14,6%, поэтому пенсионные выплаты даже уменьшились.

Каждый третий украинский пенсионер получает 3 340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз уменьшилось украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такую пенсию имеют 398 тысяч граждан (3,9%)

- сообщает Опендатабот.

Зато более 1,5 млн человек (14,5%) имеют пенсию более 10 000 грн. В этой группе средний размер выплат — 15 640 грн.

Профильный комитет доработал законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам09.04.25, 14:42 • 10425 просмотров

Около 3 миллионов пенсионеров (29%) получают немного больше средней пенсии по стране - 6 860 грн. Еще 2,1 миллиона (20%) имеют пенсию на уровне 4 500 грн.

Самые высокие пенсии - традиционно в Киеве: 8 708 грн (на 37% больше средней). Далее идут Донецкая область - 7 814 грн (+23%) и Луганская область - 7 314 грн (+15%). Самые низкие же выплаты - в Тернопольской области (4 931 грн) и в Черновицкой области (5 100 грн)

- отмечает Опендатабот.

Кроме того, почти треть украинских пенсионеров — 2,9 миллиона человек — продолжают работать. Их средняя пенсия составляет 6 863 грн.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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