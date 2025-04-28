Опендатабот: дохід ресторанів та готелів зріс на 10% у 2024 році - лідирує McDonald’s

У 2024 році українські ресторани і готелі мали більший дохід, який зріс на 10% і склав 28,22 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

На 10% зріс сукупний дохід Індексу ресторанів та готелів торік — до 28,22 млрд грн за даними Індексу Опендатабота. Рік був вдалим не для всіх: попри те, що 8 представників переліку збільшили свій дохід, лише 6 з них змогли отримати прибуток по результатам періоду. До десятки кращих потрапили 6 мереж ресторанів, 2 постачальники готових страв та 2 готелі - повідомляє Опендатабот.

За інформацією, лідером став McDonald’s, дохід якого зріс майже на третину, до 16,84 млрд грн, а прибуток сягнув 1,59 млрд грн. Це найбільший прибуток серед всіх бізнесів з десятки кращих.

Друге місце посіла компанія "Контракт Продрезерв 5" із Дніпропетровщини, збільшивши дохід у 1,5 раза до 4,44 млрд грн. Її прибуток зріс у 1,6 раза і сягнув 122,7 млн грн.

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"Пузата Хата" (компанія Оперком) посіла третє місце серед лідерів з найбільшим приростом доходу за рік — у 1,5 раза (1,47 млрд грн). Втім, цей рік компаніям завершила з мінусом у 37,4 млн грн.

В Індексі одразу три позиції зайняли оператори бренду KFC:

компанія "Тесті Фуд" із доходом 1,03 млрд грн та зниженням прибутку у 5,7 раза до 29 млн грн, зайняла 4 місце;

"Глобальна ресторанна група-Україна", чий дохід зріс на 19% до 982,9 млн грн, але збитки сягнули 155,8 млн грн, зайняла 5 місце;

"ДТС-Харків" із доходом 771,9 млн грн та скороченням прибутку у 30 разів — до 10,5 млн грн, зайняла 6 місце. читайте також: В Україні різко скоротилася кількість компаній-власників великих земельних банків.

Сьому та восьму сходинки поділили готельні оператори: Парктур (Буковель) та Міжнародно-діловий центр (Hilton Kyiv). Їх доходи зросли на 31% та 27% відповідно. Проте прибуток Парктура зменшився у 50 разів до 40,6 млн грн, а Міжнародно-діловий центр взагалі зазнав збитків у розмірі 169 млн грн -зазначає Опендатабот.

На 9 місце посіла компанія "Атомсервіс", в якої дохід зменшився майже у 7 разів, а прибуток — у 33 рази, до 16,3 млн грн.

Закриває цю 10-ку "Домінос Піцца Юкрейн" (Domino’s Pizza). Мережа збільшила свій дохід у 1,5 раза до 550 млн грн та удвічі зменшила збитки: до 16,6 млн грн.

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