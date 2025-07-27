День медика та День працівників торгівлі в Україні: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 27 липня відзначається День працівників торгівлі в Україні та День медика, передає УНН.

День медика в Україні

Згідно з указом Президента у 2023 році в Україні щорічно День медичних працівників відзначається 27 липня.

Наразі медики в Україні працюють в складних умовах, вони перебувають під постійною загрозу, адже росіяни обстрілюють зокрема, лікарні. Медичні працівники часто працюють у важких умовах: під час тривог, в операційних без світла, у бомбосховищах.

Також багато медиків, лікарів долучилися до ЗСУ й щоденно під обстрілами рятують українських воїнів.

МОЗ повідомляло, що за даними Ордену Святого Пантелеймона, за 3 роки повномасштабного вторгнення росія вбила щонайменше пів тисячі українських медиків. Це лікарі, медичні сестри й брати, молодші медичні працівники, бойові медики. Вони стали ціллю ворога на полі бою, у стабілізаційних пунктах, в операційних і кабінетах, на вулиці, вдома, на шляху до роботи.

10 липня в День пам’ять медичних працівників, які загинули через агресію рф, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що за час військових дій загинули 63 медичні працівники столиці.

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Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку

Всесвітній день бабусь і дідусів та людей похилого віку відзначатиметься вп'яте у 2025 році 27 липня – у неділю.

Покійний Папа Франциск встановив у Церкві День дідусів, бабусь та людей похилого віку у 2021 році.

День народження гамбургера

Саме 27 липня 1990 року американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідномі місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

Саме Луї поклав традиційний німецький біфштекс між двома круглими булочками, додав соус й листя салату.

У 1904 році гамбургер отримав широку популярність на Всесвітній виставці в Сент-Луїсі. Проте ще протягом 30 років американці віддавали перевагу хот-догам, смаженим курчатам й італійській піці.

Для бургерів зірковий час настав на початку 1930-х років, коли канзасец Уолтер Андерсон заснував першу мережу закусочних White Castle Hamburger, в меню яких входили гамбургери як основна страва.

А історія успішного бізнесу на гамбургерах розпочалась у 1948 році, коли в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно зустрілися брати Макдональд і Рей Крок й був створений McDonald's.

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День працівників торгівлі в Україні

Традиційно в останню неділю липня в Україні відзначається День працівників в торгівлі. Це свято присвячене всім, хто щодня працює у сфері торгівлі, забезпечуючи суспільство необхідними послугами та товарами.

Офіційно День працівників торгівлі в Україні було запроваджено указом Президента № 381/95 від 5 червня 1995 року.

День святого великомученика й цілителя Пантелеймона

Православна Церква України сьогодні вшановує пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона. У народі цей день відомий як свято Пантелеймона або Палій. Святий Пантелемон вважається покровителем хворих, лікарів та військових. До нього звертаються з молитвами про зцілення.

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