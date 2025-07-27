Прогноз погоди: Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека

У неділю, 27 липня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, 7-12 м/с. Температура вдень 25-30°, на заході країни 21-26°; на півдні та південному-сході 29-34°, у південній частині сильна спека 35-38° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю очікується мінлива хмарність, дощитиме. Температура повітря - 27-29°.

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