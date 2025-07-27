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Прогноз погоди: Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека

Київ • УНН

 • 656 перегляди

У неділю, 27 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. На заході, Вінниччині, Житомирщині, місцями на Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині пройдуть дощі, грози, подекуди град та шквали. На півдні та південному сході очікується сильна спека до 38°.

Прогноз погоди: Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека

У неділю, 27 липня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, 7-12 м/с. Температура вдень 25-30°, на заході країни 21-26°; на півдні та південному-сході 29-34°, у південній частині сильна спека 35-38°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю очікується мінлива хмарність, дощитиме. Температура повітря - 27-29°.

День медика та День працівників торгівлі в Україні: що ще відзначають сьогодні27.07.25, 06:30 • 686 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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