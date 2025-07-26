Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша

Украина выполняет План для Ukraine Facility и ожидает 12,5 млрд евро поддержки в 2025 году, заявило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, на фоне заявления Еврокомиссии о сокращении следующего транша помощи из-за задержки реформ, передает УНН.

Детали

"Украина выполняет взятые на себя обязательства перед европейскими партнерами, даже несмотря на вызовы войны. Мы продолжаем получать финансовую поддержку ЕС на условиях прозрачности и результатов. И Министерство экономики Украины, как Национальный координатор, делает все должное, чтобы обеспечить своевременное выполнение запланированных шагов", - говорится в сообщении.

Министерство экономики утверждает, что первый квартал 2025 года — самый интенсивный по темпу выполнения Плана Украины. На сегодня три последних обязательства находятся на финальной стадии и остаются в фокусе ответственных органов. В Минэкономики рассказали, на каких этапах выполнения они:

шаг 4.7 – Реформа АРМА — законопроект от Министерства юстиции Украины. По состоянию на сейчас он поддержан Верховной Радой Украины в целом и ожидает подписи Президента Украины;

шаг 9.1 – Вступление в силу закона о реформе исполнительной власти на местах. Этот законопроект от Министерства развития общин и территорий Украины находится на рассмотрении в Верховной Раде и готов ко второму чтению. Это уже третья редакция, доработанная с участием общественности и органов местного самоуправления. Ожидаем принятия этого законопроекта уже на следующей пленарной неделе;

шаг 4.3 – Увеличение состава Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Речь идет об отборе 25 судей (15 — в первую инстанцию, 10 — в апелляцию). Отбором занимается Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Первый конкурс состоялся, но оказался слишком сложным и продемонстрировал потребность в усовершенствовании критериев отбора, для чего уже в Парламенте зарегистрирован законопроект №13114. Конкурсы продолжаются непрерывно, и мы рассчитываем выполнить этот шаг в пределах отведенного срока.

По результатам I квартала 2025 года уже в августе в государственный бюджет должно поступить 3,05 млрд евро благодаря выполнению 13 шагов из 16. Важно, что в соответствии с условиями Ukraine Facility, Украина имеет до 12 месяцев для доработки шагов, которые требуют больше времени. Следовательно, еще 1,45 млрд евро будут предоставлены после завершения работы над сложными индикаторами первого квартала 2025 года. Цель на год - 12,5 млрд евро - остается достижимой" - заявляет Минэкономики.

Контекст

В комментариях СМИ 25 июля представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что следующий транш финансовой помощи ЕС Украине в рамках механизма Ukraine Facility будет меньше, чем планировалось, из-за неспособности Киева завершить ключевые реформы.

Украина планировала получить 4,5 миллиарда евро (5,2 миллиарда долларов) четвертым траншем, крупнейшим на сегодняшний день, но вместо этого получит 3,05 миллиарда евро (3,5 миллиарда долларов).

Уменьшение последовало после того, как Украина 6 июня подала запрос на частичную выплату, утверждая, что завершила 13 из 16 необходимых реформ.

"Комиссия оценила 13 завершенных реформ и предлагает Совету выделить 3,05 миллиарда евро в качестве четвертого платежа по Плану для Украины", – сказал Мерсье.

Отмечается, что остальные невыполненные реформы касаются децентрализации, назначений судей в Высший антикоррупционный суд и закона о реформировании Агентства по возврату и управлению активами.

Мерсье добавил, что согласно политике частичных платежей ЕС, средства, связанные с невыполненными контрольными показателями, могут быть выплачены позже, если реформы будут завершены в течение 12 месяцев.

Кредитная программа для Украины была одобрена в феврале 2024 года как четырехлетняя программа, предусматривающая предоставление 33 миллиардов евро (36 миллиардов долларов) займов и 17 миллиардов евро (18 миллиардов долларов) грантов для стабилизации экономики Украины и поддержки послевоенного восстановления.

План для Украины служит дорожной картой реформ, связанной с процессом вступления страны в ЕС, охватывая управление, верховенство права, реконструкцию и экономическую модернизацию.

Дополнение

16 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине дополнительные 100 миллиардов евро (115 миллиардов долларов США) из своего долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы, что удвоит текущий бюджет Механизма помощи Украине.