Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу

Україна виконує План для Ukraine Facility й очікує на 12,5 млрд євро підтримки за 2025 рік, заявило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, на тлі заяви Єврокомісії про скорочення наступного траншу допомоги через затримку реформ, передає УНН.

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"Україна виконує взяті на себе зобов’язання перед європейськими партнерами, навіть попри виклики війни. Ми продовжуємо отримувати фінансову підтримку ЄС на умовах прозорості та результатів. І Міністерство економіки України, як Національний координатор робить усе належне, аби забезпечити своєчасне виконання запланованих кроків", - йдеться в повідомленні.

Міністерство економіки стверджує, що перший квартал 2025 року — найінтенсивніший за темпом виконання Плану України. На сьогодні три останні зобов'язання перебувають на фінальній стадії і залишаються у фокусі відповідальних органів. У Мінекономіки розповіли на яких етапах виконання вони:

крок 4.7 – Реформа АРМА — законопроєкт від Міністерства юстиції України. Станом на зараз він підтриманий Верховною Радою України в цілому та очікує на підпис Президента України;

крок 9.1 – Набрання чинності законом про реформу виконавчої влади на місцях. Цей законопроєкт від Міністерства розвитку громад та територій України знаходиться на розгляді у Верховній Раді і готовий до другого читання. Це вже третя редакція, доопрацьована за участю громадськості та органів місцевого самоврядування. Очікуємо на ухвалення цього законопроєкту вже наступного пленарного тижня;

крок 4.3 – Збільшення складу Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Йдеться про відбір 25 суддів (15 — до першої інстанції, 10 — до апеляції). Відбором займається Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Перший конкурс відбувся, але виявився надто складним і продемонстрував потребу в удосконаленні критеріїв відбору, для чого вже в Парламенті зареєстровано законопроєкт №13114. Конкурси тривають безперервно, і ми розраховуємо виконати цей крок в межах відведеного терміну.

За результатами І кварталу 2025 року вже у серпні в державний бюджет має надійти 3,05 млрд євро завдяки виконанню 13 кроків з 16. Важливо, що відповідно до умов Ukraine Facility, Україна має до 12 місяців для доопрацювання кроків, які потребують більше часу. Отже ще 1,45 млрд євро будуть надані після завершення роботи над складними індикаторами першого кварталу 2025 року. Мета на рік - 12,5 млрд євро - залишається досяжною" - заявляє Мінекономіки.

Контекст

У коментарях ЗМІ 25 липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що наступний транш фінансової допомоги ЄС Україні в рамках механізму Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, через нездатність Києва завершити ключові реформи.

Україна планувала отримати 4,5 мільярда євро (5,2 мільярда доларів) четвертим траншем, найбільшим на сьогодні, але замість цього отримає 3,05 мільярда євро (3,5 мільярда доларів).

Зменшення послідувало після того, як Україна 6 червня подала запит на часткову виплату, стверджуючи, що завершила 13 із 16 необхідних реформ.

"Комісія оцінила 13 завершених реформ і пропонує Раді виділити 3,05 мільярда євро як четвертий платіж за Планом для України", – сказав Мерсьє.

Зазначається, що решта невиконаних реформ стосуються децентралізації, призначень суддів до Вищого антикорупційного суду та закону про реформування Агентства з повернення та управління активами.

Мерсьє додав, що згідно з політикою часткових платежів ЄС, кошти, пов'язані з невиконаними контрольними показниками, можуть бути виплачені пізніше, якщо реформи будуть завершені протягом 12 місяців.

Кредитна програма для України була схвалена в лютому 2024 року як чотирирічна програма, що передбачає надання 33 мільярдів євро (36 мільярдів доларів) позик та 17 мільярдів євро (18 мільярдів доларів) грантів для стабілізації економіки України та підтримки післявоєнного відновлення.

План для України слугує дорожньою картою реформ, пов'язаною з процесом вступу країни до ЄС, охоплюючи управління, верховенство права, реконструкцію та економічну модернізацію.

Доповнення

16 липня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір виділити Україні додаткові 100 мільярдів євро (115 мільярдів доларів США) зі свого довгострокового бюджету на 2028–2034 роки, що подвоїть поточний бюджет Механізму допомоги Україні.