Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 18:39 • 17683 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 46141 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 141202 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 60695 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 59980 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 97880 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 40805 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 54102 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 50938 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91811 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
53%
748мм
Популярнi новини
Страйки в аеропортах Європи на вихідних можуть поставити під загрозу відпустки тисяч пасажирів25 липня, 22:43 • 7304 перегляди
Харків зазнав масованої комбінованої атаки рф: ворог застосував одразу кілька типів озброєння26 липня, 01:17 • 6166 перегляди
Війська рф атакували Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: постраждали троє людей26 липня, 02:00 • 7534 перегляди
У Дніпрі через масований обстріл рф загинула людина 03:45 • 9732 перегляди
Ще плюс 1080 окупантів, 7 танків і 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:20 • 12317 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 141204 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 97882 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 151266 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 125761 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 145315 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор06:28 • 3096 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 254699 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 368231 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 447079 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 447165 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Airbus A320 серії
Dragon 2

Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Міністерство економіки України заявляє про виконання зобов'язань перед ЄС, очікуючи 12,5 млрд євро підтримки за 2025 рік. Це відбувається на тлі скорочення наступного траншу допомоги через затримку реформ, хоча Україна стверджує, що 13 з 16 необхідних реформ виконано.

Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу

Україна виконує План для Ukraine Facility й очікує на 12,5 млрд євро підтримки за 2025 рік, заявило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, на тлі заяви Єврокомісії про скорочення наступного траншу допомоги через затримку реформ, передає УНН.

Деталі

"Україна виконує взяті на себе зобов’язання перед європейськими партнерами, навіть попри виклики війни. Ми продовжуємо отримувати фінансову підтримку ЄС на умовах прозорості та результатів. І Міністерство економіки України, як Національний координатор робить усе належне, аби забезпечити своєчасне виконання запланованих кроків", - йдеться в повідомленні.

Міністерство економіки стверджує, що перший квартал 2025 року — найінтенсивніший за темпом виконання Плану України. На сьогодні три останні зобов'язання перебувають на фінальній стадії і залишаються у фокусі відповідальних органів. У Мінекономіки розповіли на яких етапах виконання вони:

  • крок 4.7 – Реформа АРМА — законопроєкт від Міністерства юстиції України. Станом на зараз він підтриманий Верховною Радою України в цілому та очікує на підпис Президента України;
    • крок 9.1 – Набрання чинності законом про реформу виконавчої влади на місцях. Цей законопроєкт від Міністерства розвитку громад та територій України знаходиться на розгляді у Верховній Раді і готовий до другого читання. Це вже третя редакція, доопрацьована за участю громадськості та органів місцевого самоврядування. Очікуємо на ухвалення цього законопроєкту вже наступного пленарного тижня;
      • крок 4.3 – Збільшення складу Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Йдеться про відбір 25 суддів (15 — до першої інстанції, 10 — до апеляції). Відбором займається Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Перший конкурс відбувся, але виявився надто складним і продемонстрував потребу в удосконаленні критеріїв відбору, для чого вже в Парламенті зареєстровано законопроєкт №13114. Конкурси тривають безперервно, і ми розраховуємо виконати цей крок в межах відведеного терміну.

        За результатами І кварталу 2025 року вже у серпні в державний бюджет має надійти 3,05 млрд євро завдяки виконанню 13 кроків з 16. Важливо, що відповідно до умов Ukraine Facility, Україна має до 12 місяців для доопрацювання кроків, які потребують більше часу. Отже ще 1,45 млрд євро будуть надані після завершення роботи над складними індикаторами першого кварталу 2025 року. Мета на рік - 12,5 млрд євро - залишається досяжною"

        - заявляє Мінекономіки.

        Контекст

        У коментарях ЗМІ 25 липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що наступний транш фінансової допомоги ЄС Україні в рамках механізму Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, через нездатність Києва завершити ключові реформи.

        Україна планувала отримати 4,5 мільярда євро (5,2 мільярда доларів) четвертим траншем, найбільшим на сьогодні, але замість цього отримає 3,05 мільярда євро (3,5 мільярда доларів).

        Зменшення послідувало після того, як Україна 6 червня подала запит на часткову виплату, стверджуючи, що завершила 13 із 16 необхідних реформ.

        "Комісія оцінила 13 завершених реформ і пропонує Раді виділити 3,05 мільярда євро як четвертий платіж за Планом для України", – сказав Мерсьє.

        Зазначається, що решта невиконаних реформ стосуються децентралізації, призначень суддів до Вищого антикорупційного суду та закону про реформування Агентства з повернення та управління активами.

        Мерсьє додав, що згідно з політикою часткових платежів ЄС, кошти, пов'язані з невиконаними контрольними показниками, можуть бути виплачені пізніше, якщо реформи будуть завершені протягом 12 місяців.

        Кредитна програма для України була схвалена в лютому 2024 року як чотирирічна програма, що передбачає надання 33 мільярдів євро (36 мільярдів доларів) позик та 17 мільярдів євро (18 мільярдів доларів) грантів для стабілізації економіки України та підтримки післявоєнного відновлення.

        План для України слугує дорожньою картою реформ, пов'язаною з процесом вступу країни до ЄС, охоплюючи управління, верховенство права, реконструкцію та економічну модернізацію.

        Доповнення

        16 липня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір виділити Україні додаткові 100 мільярдів євро (115 мільярдів доларів США) зі свого довгострокового бюджету на 2028–2034 роки, що подвоїть поточний бюджет Механізму допомоги Україні.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЕкономікаПолітика
        Вищий антикорупційний суд України
        Європейська комісія
        Верховна Рада України
        Європейський Союз
        Урсула фон дер Ляєн
        Україна
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9