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Урсула фон дер Ляєн представила бюджет на 2028-2034 роки: Україні планують надати 100 мільярдів євро

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Європейська комісія представила пропозицію щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро. З цієї суми 100 мільярдів євро планується виділити для України на підтримку відновлення та шляху до членства в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн представила бюджет на 2028-2034 роки: Україні планують надати 100 мільярдів євро

Європейська комісія представила свою пропозицію щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки, який передбачає рекордні видатки у сумі близько 2 трильйони євро, з яких 100 млрд планується надати Україні. Про це йдеться на сайті Єврокомісії, передає УНН.

Колегія ухвалила пропозицію Комісії щодо наступної Багаторічної фінансової програми: бюджет на 2028-2034 роки. Це бюджет у 2 трлн євро для нової ери. Бюджет, який відповідає амбіціям Європи, який протистоїть викликам, що стоять перед Європою, і який зміцнює нашу незалежність. Бюджет, який є більшим, розумнішим і чіткішим. Це бюджет, який дбає про наших громадян, наш бізнес, наших партнерів і наше майбутнє 

- сказала фон дер Ляєн.

Повідомляється, що 100 млрд євро планується виділити для України.

У нас є Український фонд реконструкції, який спочатку, після проміжного перегляду, був наповнений на 50 мільярдів євро. Ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити Український фонд для підтримки відновлення, стійкості та їхнього шляху до членства в ЄС 

- зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Поточний бюджет Європейського Союзу становить 1,2 трлн євро, натомість на наступні 7 років його планують збільшити до 1,717 трлн євро. Водночас на спеціальний позабюджетний фонд для підтримки України можуть виділити 88 млн євро.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Tesla
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