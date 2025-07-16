Україна може отримати від ЄС €88 млрд протягом семи років: Єврокомісія сьогодні представить план
Київ • УНН
Єврокомісія планує збільшити бюджет ЄС до €1,717 трлн на наступні 7 років, з яких €88 млрд можуть бути виділені на підтримку України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить цей план бюджету на 2028-2035 роки.
Поточний бюджет Європейського Союзу складає 1,2 трлн євро, натомість на наступні 7 років його планують збільшити до 1,717 трлн євро. Водночас на спеціальний позабюджетний фонд для підтримки України можуть виділити 88 млн євро.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
На семирічний перід з 2028 року Єврокомісія планує збільшити централізований бюджет ЄС до 1,717 трлн євро. Втім, остаточної суми в Брюселі не називають, оскільки обговорення не дійшли до завершення.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представить свій план бюджету на 2028-2035 роки.
Якщо Єврокоміся узгодить збільшення бюджету, тоді загальні витрати зростуть до 1,23 відсотка валового національного доходу протягом семи років.
За інформацією видання, ЄС має намір виділити:
- 522 мільярди євро на «конкурентоспроможність, процвітання та безпеку;
- 190 мільярдів євро на «Глобальну Європу», що включає допомогу розвитку та допомогу сусіднім країнам;
- 107 мільярдів євро на фонд, який покриває зарплати працівників ЄС;
- 88 мільярдів євро на фонд для допомоги Україні.
Натомість, фінальний план бюджету все ще знаходиться у стані розробки, а обговорення проєкту триватиме ще два роки.
Нагадаємо
Раніше УНН зазначав, що найближчим часом ЄС може ухвалити 18-й пакет санкцій проти росії.