Украина может получить от ЕС 88 млрд евро в течение семи лет: Еврокомиссия сегодня представит план
Киев • УНН
Еврокомиссия планирует увеличить бюджет ЕС до 1,717 трлн евро на следующие 7 лет, из которых 88 млрд евро могут быть выделены на поддержку Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит этот план бюджета на 2028-2035 годы.
Текущий бюджет Европейского Союза составляет 1,2 трлн евро, тогда как на следующие 7 лет его планируют увеличить до 1,717 трлн евро. В то же время на специальный внебюджетный фонд для поддержки Украины могут выделить 88 млн евро.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
На семилетний период с 2028 года Еврокомиссия планирует увеличить централизованный бюджет ЕС до 1,717 трлн евро. Впрочем, окончательной суммы в Брюсселе не называют, поскольку обсуждения не дошли до завершения.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит свой план бюджета на 2028-2035 годы.
Если Еврокомиссия согласует увеличение бюджета, тогда общие расходы вырастут до 1,23 процента валового национального дохода в течение семи лет.
По информации издания, ЕС намерен выделить:
- 522 миллиарда евро на «конкурентоспособность, процветание и безопасность;
- 190 миллиардов евро на «Глобальную Европу», что включает помощь развитию и помощь соседним странам;
- 107 миллиардов евро на фонд, который покрывает зарплаты сотрудников ЕС;
- 88 миллиардов евро на фонд для помощи Украине.
Однако финальный план бюджета все еще находится в стадии разработки, а обсуждение проекта продлится еще два года.
Напомним
Ранее УНН отмечал, что в ближайшее время ЕС может принять 18-й пакет санкций против России.