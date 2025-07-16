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Украина может получить от ЕС 88 млрд евро в течение семи лет: Еврокомиссия сегодня представит план

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Еврокомиссия планирует увеличить бюджет ЕС до 1,717 трлн евро на следующие 7 лет, из которых 88 млрд евро могут быть выделены на поддержку Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит этот план бюджета на 2028-2035 годы.

Украина может получить от ЕС 88 млрд евро в течение семи лет: Еврокомиссия сегодня представит план

Текущий бюджет Европейского Союза составляет 1,2 трлн евро, тогда как на следующие 7 лет его планируют увеличить до 1,717 трлн евро. В то же время на специальный внебюджетный фонд для поддержки Украины могут выделить 88 млн евро.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

На семилетний период с 2028 года Еврокомиссия планирует увеличить централизованный бюджет ЕС до 1,717 трлн евро. Впрочем, окончательной суммы в Брюсселе не называют, поскольку обсуждения не дошли до завершения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит свой план бюджета на 2028-2035 годы.

Если Еврокомиссия согласует увеличение бюджета, тогда общие расходы вырастут до 1,23 процента валового национального дохода в течение семи лет.

По информации издания, ЕС намерен выделить:

  • 522 миллиарда евро на «конкурентоспособность, процветание и безопасность;
    • 190 миллиардов евро на «Глобальную Европу», что включает помощь развитию и помощь соседним странам;
      • 107 миллиардов евро на фонд, который покрывает зарплаты сотрудников ЕС;
        • 88 миллиардов евро на фонд для помощи Украине.

          Однако финальный план бюджета все еще находится в стадии разработки, а обсуждение проекта продлится еще два года.

          Напомним

          Ранее УНН отмечал, что в ближайшее время ЕС может принять 18-й пакет санкций против России

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

          ЭкономикаНовости Мира
          Европейская комиссия
          Европейский Союз
          Урсула фон дер Ляйен
          Украина
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