Урсула фон дер Ляйен представила бюджет на 2028-2034 годы: Украине планируют предоставить 100 миллиардов евро

Европейская комиссия представила свое предложение по бюджету ЕС на 2028–2034 годы, который предусматривает рекордные расходы в сумме около 2 триллионов евро, из которых 100 млрд планируется предоставить Украине. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Коллегия приняла предложение Комиссии по следующей Многолетней финансовой программе: бюджет на 2028-2034 годы. Это бюджет в 2 трлн евро для новой эры. Бюджет, который соответствует амбициям Европы, который противостоит вызовам, стоящим перед Европой, и который укрепляет нашу независимость. Бюджет, который является большим, умным и четким. Это бюджет, который заботится о наших гражданах, нашем бизнесе, наших партнерах и нашем будущем - сказала фон дер Ляйен.

Сообщается, что 100 млрд евро планируется выделить для Украины.

У нас есть Украинский фонд реконструкции, который изначально, после промежуточного пересмотра, был наполнен на 50 миллиардов евро. Мы предлагаем 100 миллиардов евро, чтобы снова наполнить Украинский фонд для поддержки восстановления, устойчивости и их пути к членству в ЕС - отметила фон дер Ляйен.

Напомним

Текущий бюджет Европейского Союза составляет 1,2 трлн евро, тогда как на следующие 7 лет его планируют увеличить до 1,717 трлн евро. В то же время на специальный внебюджетный фонд для поддержки Украины могут выделить 88 млн евро.