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Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы

Киев • УНН

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Анализ публичных выступлений нардепа Сергея Кузьминых и топ-менеджмента фармзавода "Дарница" выявил почти дословное совпадение ключевых тезисов. Это касается позиций относительно аптек как не магазинов, ограничения аптечных сетей, маркетинговых платежей и собственных торговых марок.

Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы

Народный депутат, глава подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых публично выступает как борец за права пациентов и реформатор рынка лекарств. Однако, если проанализировать его блоги, посты в соцсетях и публичные выступления, вырисовывается странная тенденция — его ключевые тезисы почти дословно совпадают с публичными заявлениями топ-менеджмента фармзавода "Дарница". От месседжей "аптека — не магазин" до формулировок о маркетинге — аргументы повторяются почти слово в слово, будто написаны одним автором. Журналисты УНН разбирались, может ли это быть обычным совпадением.

Детали

Информация о возможном "сотрудничестве" нардепа Кузьминых с "Дарницей" для продвижения интересов последней звучит в публичном пространстве не впервые. Журналисты уже выяснили, как депутат превратил подкомитет по вопросам фармации в инструмент лоббизма.

О системном лоббизме интересов фармгиганта со стороны Кузьминых дают основания говорить и общие тезисы и синхронность их заявлений.

"Аптека — это не магазин"

Директор Совета директоров фармкомпании "Дарница" Екатерина Загорий отмечала в своем блоге, что сегодня аптеки работают по принципу "что продается – то и хорошо".

"Аптекарь должен быть не продавцом, а консультантом. Он помогает выбрать препарат, объясняет, как его принимать, следит, чтобы пациенты не покупали ненужные лекарства. Никаких "фуфломицинов". Если лекарства не имеют доказанной эффективности – они не могут быть на полках… Аптека – это не просто место, где продают лекарства. Это часть системы здравоохранения", - отмечала Загорий.

Теперь стоит обратить внимание на блог Сергея Кузьминых.

"Философия закона проста: аптека — это не магазин, а фармацевт — не продавец. Его задача — не "продать что-то дороже", а помочь пациенту найти эффективное, доступное и безопасное лечение… Мы строим страну, в которой фармацевт — это специалист, а аптека — не супермаркет с яркими вывесками, а часть системы здравоохранения", - подчеркнул нардеп. 

Это не просто схожесть формулировок — это идентичная идея, подкрепленная одинаковым набором аргументов.

Еще один аргумент, который уже несколько месяцев продвигают и фармгигант, и Кузьминых — аптечные сети слишком сильны и их надо ограничивать.

"Топ-пять сетей занимают 50% рынка в количестве аптек и 70% – в деньгах", - заявляла Екатерина Загорий в интервью. 

На этом тезисе фокусировался и нардеп.

"По разным оценкам 5 аптечных сетей контролируют 60-70% розничных продаж товаров аптечной корзины", - отмечал он. 

Маркетинг — главный враг

Но два заявления вполне могут быть обычным совпадением, поэтому разбираемся дальше. Одним из самых ярых сторонников запрета маркетинговых платежей на фармацевтическом рынке является именно нардеп Сергей Кузьминых — значительная часть его последних постов и публичных заявлений в соцсетях именно на эту тему.

"В который раз подчеркиваю: маркетинговые выплаты должны быть привязаны не к общему обороту аптеки, а к конкретному лекарственному средству", - отмечал он в одном из своих постов.

Фактически то же самое заявлял и СЕО фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан.

"Мне непонятно, как можно мерить маркетинг от общего оборота аптеки, когда 65% на сегодня – это рецептурные препараты, по которым запрещен любой маркетинг. Есть очень простое определение, в постановлении написано, что такое маркетинговые услуги. И когда мы говорим об условных 10% от всего оборота, то это означает 35% от ОТС, потому что треть оборотов – это ОТС", - отмечал он.

И снова — схожие формулировки, одинаковая логика, даже схожий способ объяснения.

Помимо дискуссии о том, как именно считать маркетинг, и Кузьминых, и представители "Дарницы" активно рисуют схожую картину: маркетинговые платежи — это главный драйвер завышения цен в аптеках.

"В цене любого лекарственного препарата до 1 марта 22-23% составлял маркетинг – это то, что мы платили аптеке за право быть на полке… На препараты "Дарницы" маркетинг достигает 68% от цены. Из 100 гривен 68 мы должны отдать аптеке за право продажи этого препарата", - заявляла Екатерина Загорий.

Почти зеркальные оценки озвучивал и Сергей Кузьминых.

"Точно достоверно неизвестно, какой процент от цены занимал этот маркетинг. Кто-то говорит, что в среднем это было 12-15%. Некоторые документы показывают, что иногда маркетинговые платежи доходили на отдельный препарат до 60%. Аптечные сети просили так называемый "маркетинг", чтобы допустить такие лекарства к продаже у себя. Конечно, это все приводило к удорожанию лекарств для потребителей", - уверял он.

Эти цитаты поражают сходством. И депутат, и представительница производителя оперируют схожими цифрами, одинаково описывают проблему и даже акцентируют на том, что это именно "плата за право быть на полке".

Такая синхронность риторики еще раз подчеркивает: Сергей Кузьминых и "Дарница" не просто смотрят на рынок одинаково — они продвигают один и тот же нарратив, который выгоден крупным производителям и бьет по аптечным сетям.

Собственные бренды — зло

В один голос представители "Дарницы" и нардеп Кузьминых критикуют аптеки за собственные торговые марки (СТМ).

"По словам Екатерины Загорий, аптеки продают СТМ, не вкладываясь в промоцию, как это делают, например, мощные фармпроизводители. По ее словам, аптеки узурпировали доступ к потребителю, и провизоры могут напрямую советовать ему купить свою СТМ без какого-либо маркетингового продвижения", - комментировала Екатерина Загорий для СМИ.

Эти же нарративы продвигает и Кузьминых.

"Собственные бренды аптек — это препараты, которые изготавливают сторонние производители, но продаются под торговой маркой самой аптеки. Казалось бы — ничего страшного. Но: аптеки массово предлагают только свои СТМ, игнорируя или скрывая аналоги; покупатель часто не знает, кто на самом деле производитель; другие производители просто не имеют шанса попасть на полку — если не согласились работать по модели СТМ. Это — "манипуляция выбором потребителя", которая превращает аптеку из медицинского учреждения в маркетинговую платформу​", - подчеркивал он.

И снова один и тот же посыл: аптеки злоупотребляют СТМ. Но почему это не выгодно производителю? Потому что СТМ — это конкуренция для таких компаний, как "Дарница". Запретив или ограничив эту практику, они освобождают полки для своих препаратов.

Что это значит?

Эти примеры демонстрируют, что это системная риторика, а не единичные примеры. Это наталкивает на мысль — не работает ли Сергей Кузьминых по одному коммуникационному плану с "Дарницей"? Ведь когда в разных медиа из разных уст звучат одни и те же тезисы, даже с одинаковыми цифрами и эмоциональной окраской, становится сложно поверить в случайность.

Такое сходство дает основания предположить, что он либо координирует свои месседжи с крупными производителями, либо же ТЗ для колонок и блогов ему готовят те же люди, что и для "Дарницы" — например, кто-то из коммуникационной команды компании.

И это заставляет нас как общество задавать простой, но важный вопрос: чей интерес в итоге лоббирует народный депутат — пациентов или крупного фармпроизводителя?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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