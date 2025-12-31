Никто не поверил? Выкладывай рандомные обломки и делай фото: в СНБО высмеяли "доказательства" рф по атаке на резиденцию путина

$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 6470 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 12617 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 14286 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 14031 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 13650 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13198 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14808 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27877 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 65878 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 42233 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.5м/с
79%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантовVideo31 декабря, 05:31 • 13033 просмотра
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина31 декабря, 08:33 • 10649 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 7648 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 4636 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 5122 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 56192 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 58520 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 52973 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 80550 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 77327 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Татьяна Бережная
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 3080 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 4652 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 7668 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 19623 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 65878 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

Никто не поверил? Выкладывай рандомные обломки и делай фото: в СНБО высмеяли "доказательства" рф по атаке на резиденцию путина

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал фото обломков дрона, которые якобы летели атаковать резиденцию российского диктатора. Он заявил, что это традиционная ложь россиян.

Никто не поверил? Выкладывай рандомные обломки и делай фото: в СНБО высмеяли "доказательства" рф по атаке на резиденцию путина

Когда никто не поверил в базовую версию - выкладывай рандомные обломки на снег и делай фото, традиционная ложь. Так начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал фото обломков дрона, который якобы летел атаковать резиденцию российского диктатора, передает УНН.

Россияне прогнозируемо выложили так называемые обломки дрона, который "летел на резиденцию путина". Традиционная их ложь - когда никто не поверил в базовую версию, выкладывай рандомные обломки на снег и делай фото

- отметил Коваленко.

Он добавил, что оккупанты показали фото "обломков" вместо объяснений несоответствий: "отсутствия работы ПВО в районе резиденции, отсутствия там дронов и вообще разным цифрам этих дронов, в которых путались россияне".

Притащили обломки, выложили и давай рассказывать что-то через два дня после заявления об "атаке". Смешные, клоуны

- резюмировал Коваленко.

ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом31.12.25, 06:30 • 18480 просмотров

Контекст

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина