Никто не поверил? Выкладывай рандомные обломки и делай фото: в СНБО высмеяли "доказательства" рф по атаке на резиденцию путина

Когда никто не поверил в базовую версию - выкладывай рандомные обломки на снег и делай фото, традиционная ложь. Так начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал фото обломков дрона, который якобы летел атаковать резиденцию российского диктатора, передает УНН.

Россияне прогнозируемо выложили так называемые обломки дрона, который "летел на резиденцию путина". Традиционная их ложь - когда никто не поверил в базовую версию, выкладывай рандомные обломки на снег и делай фото - отметил Коваленко.

Он добавил, что оккупанты показали фото "обломков" вместо объяснений несоответствий: "отсутствия работы ПВО в районе резиденции, отсутствия там дронов и вообще разным цифрам этих дронов, в которых путались россияне".

Притащили обломки, выложили и давай рассказывать что-то через два дня после заявления об "атаке". Смешные, клоуны - резюмировал Коваленко.

ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом

Контекст

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.