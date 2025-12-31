Ніхто не повірив? Викладай рандомні уламки і роби фото: у РНБО висміяли "докази" рф щодо атаки на резиденцію путіна
Київ • УНН
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував фото уламків дрона, які нібито летіли атакувати резиденцію російського диктатора. Він заявив, що це традиційна брехня росіян.
Коли ніхто не повірив у базову версію - викладай рандомні уламки на сніг і роби фото, традиційна брехня. Так начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував фото уламків дрона, що нібито летів атакувати резиденцію російського диктатора, передає УНН.
росіяни прогнозовано виклали так звані уламки дрона, який "летів на резиденцію путіна". Традиційна їх брехня - коли ніхто не повірив у базову версію, викладай рандомні уламки на сніг і роби фото
Він додав, що окупанти показали фото "уламків" замість пояснень невідоповідностей: "відсутності роботи ППО в районі резиденції, відсутності там дронів і взагалі різним цифрам цих дронів, у яких плуталися росіяни".
Притягли уламки, виклали і давай розповідати щось через два дні після заяви про "атаку". Смішні, клоуни
Контекст
Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.
Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.
російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.