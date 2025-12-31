Ніхто не повірив? Викладай рандомні уламки і роби фото: у РНБО висміяли "докази" рф щодо атаки на резиденцію путіна

$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 6356 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 12551 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 14224 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 13976 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 13612 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13175 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14792 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27851 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 65806 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 42213 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.6м/с
80%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 12977 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 10594 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 7468 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 4458 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 4984 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 56134 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 58467 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 52933 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 80504 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 77293 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тетяна Бережна
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 3012 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 4528 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 7538 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 19594 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 65806 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Ніхто не повірив? Викладай рандомні уламки і роби фото: у РНБО висміяли "докази" рф щодо атаки на резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував фото уламків дрона, які нібито летіли атакувати резиденцію російського диктатора. Він заявив, що це традиційна брехня росіян.

Ніхто не повірив? Викладай рандомні уламки і роби фото: у РНБО висміяли "докази" рф щодо атаки на резиденцію путіна

Коли ніхто не повірив у базову версію - викладай рандомні уламки на сніг і роби фото, традиційна брехня. Так начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував фото уламків дрона, що нібито летів атакувати резиденцію російського диктатора, передає УНН.

росіяни прогнозовано виклали так звані уламки дрона, який "летів на резиденцію путіна". Традиційна їх брехня - коли ніхто не повірив у базову версію, викладай рандомні уламки на сніг і роби фото 

- зазначив Коваленко.

Він додав, що окупанти показали фото "уламків" замість пояснень невідоповідностей: "відсутності роботи ППО в районі резиденції, відсутності там дронів і взагалі різним цифрам цих дронів, у яких плуталися росіяни". 

Притягли уламки, виклали і давай розповідати щось через два дні після заяви про "атаку". Смішні, клоуни 

- резюмував Коваленко.

ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31.12.25, 06:30 • 18470 переглядiв

Контекст

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна