В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления ОАЭ, Индии, Пакистана и государств Центральной Азии о якобы "нападении" на резиденцию российского диктатора владимира путина. Поверенных в делах Индии и Пакистана вызвали в МИД для отдельных бесед, кроме того – украинские посольства приняли меры политико-дипломатического реагирования в ОАЭ и государствах Центральной Азии, передает УНН.

В среду, 31 декабря, в Министерство иностранных дел были вызваны для отдельных бесед временный поверенный в делах Индии в Украине и временный поверенный в делах Пакистана в Украине. Главам дипломатических миссий Индии и Пакистана довели неприятие украинской стороной высказываний глав правительств этих стран в поддержку очередной лжи россии о якобы "нападении" на резиденцию путина — говорится в сообщении.

В МИД выразили надежду, что главы этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками рф по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой россия уже четвертый год ведет неоправданную и неспровоцированную агрессию.

Кроме того, соответствующие меры политико-дипломатического реагирования были приняты также Посольством Украины в Объединенных Арабских Эмиратах относительно аналогичных заявлений эмиратской стороны.

Посольства Украины в государствах Центральной Азии донесли официальным лицам стран пребывания позицию нашего государства относительно недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам рф сорвать мирный процесс, добавили в МИД.

Реакции на российские фейки не достойны государств Центральной Азии: в МИД ответили на обеспокоенность пяти стран по поводу "атаки" на резиденцию путина

Контекст

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.