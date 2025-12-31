$42.390.17
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 4060 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10623 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 14976 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 16451 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15588 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14573 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13693 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15048 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28583 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Поддержали ложь рф о "нападении" на резиденцию путина: в МИД вызвали поверенных в делах Индии и Пакистана

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В МИД выразили надежду, что главы этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками рф по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой россия уже четвертый год ведет неоправданную и неспровоцированную агрессию.

Поддержали ложь рф о "нападении" на резиденцию путина: в МИД вызвали поверенных в делах Индии и Пакистана

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления ОАЭ, Индии, Пакистана и государств Центральной Азии о якобы "нападении" на резиденцию российского диктатора владимира путина. Поверенных в делах Индии и Пакистана вызвали в МИД для отдельных бесед, кроме того – украинские посольства приняли меры политико-дипломатического реагирования в ОАЭ и государствах Центральной Азии, передает УНН.

В среду, 31 декабря, в Министерство иностранных дел были вызваны для отдельных бесед временный поверенный в делах Индии в Украине и временный поверенный в делах Пакистана в Украине. Главам дипломатических миссий Индии и Пакистана довели неприятие украинской стороной высказываний глав правительств этих стран в поддержку очередной лжи россии о якобы "нападении" на резиденцию путина

— говорится в сообщении.

В МИД выразили надежду, что главы этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками рф по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой россия уже четвертый год ведет неоправданную и неспровоцированную агрессию.

Кроме того, соответствующие меры политико-дипломатического реагирования были приняты также Посольством Украины в Объединенных Арабских Эмиратах относительно аналогичных заявлений эмиратской стороны.

Посольства Украины в государствах Центральной Азии донесли официальным лицам стран пребывания позицию нашего государства относительно недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам рф сорвать мирный процесс, добавили в МИД.

Реакции на российские фейки не достойны государств Центральной Азии: в МИД ответили на обеспокоенность пяти стран по поводу "атаки" на резиденцию путина31.12.25, 17:33 • 1890 просмотров

Контекст

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Дональд Трамп
Индия
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Пакистан
Киев