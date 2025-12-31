Підтримали брехню рф про "напад" на резиденцію путіна: у МЗС викликали повірених у справах Індії та Пакистану

$42.390.17
49.860.20
ukenru
15:45 • 1624 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 4044 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 10619 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 14970 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 16445 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 15585 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14570 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13691 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15046 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28578 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
88%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 12562 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11552 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 10094 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 7602 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 9122 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 58431 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 60612 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 54834 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 82482 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 79141 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Олена Івановська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Австралія
Нова Зеландія
Реклама
УНН Lite
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 1100 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 7668 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 10130 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11592 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 20522 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times

Підтримали брехню рф про "напад" на резиденцію путіна: у МЗС викликали повірених у справах Індії та Пакистану

Київ • УНН

 • 150 перегляди

У МЗС висловили сподівання, що очільники цих країн висловлять глибоку стурбованість справжніми атаками рф по цивільних об’єктах України та солідарність з Україною, проти якої росія вже четвертий рік веде невиправдану та неспровоковану агресію.

Підтримали брехню рф про "напад" на резиденцію путіна: у МЗС викликали повірених у справах Індії та Пакистану

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви ОАЕ, Індії, Пакистану та держав Центральної Азії про нібито "напад" на резиденцію російського диктатора володимира путіна. Повірених у справах Індії та Пакистану викликали у МЗС для окремих бесід, крім того - українські посольства вжили заходів політико-дипломатичного реагування в ОАЕ та державах Центральної Азії, передає УНН.

У середу, 31 грудня, до Міністерства закордонних справ були викликані для окремих бесід тимчасовий повірений у справах Індії в Україні та тимчасовий повірений у справах Пакистану в Україні. Очільникам дипломатичних місій Індії та Пакистану довели несприйняття українською стороною висловлювань глав урядів цих країн на підтримку чергової брехні Росії про нібито "напад" на резиденцію путіна 

- йдеться у повідомленні.

У МЗС висловили сподівання, що очільники цих країн висловлять глибоку стурбованість справжніми атаками рф по цивільних об’єктах України та солідарність з Україною, проти якої росія вже четвертий рік веде невиправдану та неспровоковану агресію.

Крім того, віповідні заходи політико-дипломатичного реагування були вжиті також Посольством України в Об’єднаних Арабських Еміратах щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Посольства України в державах Центральної Азії донесли офіційним чинникам країн перебування позицію нашої держави щодо неприпустимості підігравання російській пропаганді та спробам рф зірвати мирний процес, додали у МЗС.

Реакції на російські фейки не гідні держав Центральної Азії: у МЗС відповіли на стурбованість п'яти країн щодо "атаки" на резиденцію путіна31.12.25, 17:33 • 1884 перегляди

Контекст

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Дональд Трамп
Індія
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Пакистан
Київ