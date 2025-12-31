Підтримали брехню рф про "напад" на резиденцію путіна: у МЗС викликали повірених у справах Індії та Пакистану

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви ОАЕ, Індії, Пакистану та держав Центральної Азії про нібито "напад" на резиденцію російського диктатора володимира путіна. Повірених у справах Індії та Пакистану викликали у МЗС для окремих бесід, крім того - українські посольства вжили заходів політико-дипломатичного реагування в ОАЕ та державах Центральної Азії, передає УНН.

У середу, 31 грудня, до Міністерства закордонних справ були викликані для окремих бесід тимчасовий повірений у справах Індії в Україні та тимчасовий повірений у справах Пакистану в Україні. Очільникам дипломатичних місій Індії та Пакистану довели несприйняття українською стороною висловлювань глав урядів цих країн на підтримку чергової брехні Росії про нібито "напад" на резиденцію путіна - йдеться у повідомленні.

У МЗС висловили сподівання, що очільники цих країн висловлять глибоку стурбованість справжніми атаками рф по цивільних об’єктах України та солідарність з Україною, проти якої росія вже четвертий рік веде невиправдану та неспровоковану агресію.

Крім того, віповідні заходи політико-дипломатичного реагування були вжиті також Посольством України в Об’єднаних Арабських Еміратах щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Посольства України в державах Центральної Азії донесли офіційним чинникам країн перебування позицію нашої держави щодо неприпустимості підігравання російській пропаганді та спробам рф зірвати мирний процес, додали у МЗС.

Контекст

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.