Япония и Корея встретили 2026 год традиционными церемониями
Киев • УНН
Япония, Южная и Северная Кореи официально вступили в Новый год. В Сеуле и Японии прошли традиционные церемонии, а в Пхеньяне – масштабный фейерверк.
Детали
В Сеуле наступление Нового года отметили традиционной церемонией удара в колокол в павильоне Босингак, где собрались тысячи людей для совместного отсчета последних секунд года.
Аналогичные мероприятия прошли в Японии, где буддийские храмы по всей стране провели ритуал 108 ударов в колокол, что символизирует очищение от прошлых невзгод.
В Пхеньяне приход 2026 года отметили масштабным фейерверком на площади Ким Ир Сена.
