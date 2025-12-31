Япония и Корея встретили 2026 год традиционными церемониями

Япония, Южная и Северная Кореи официально вступили в Новый год. Как сообщает Sky News, празднования сопровождались традиционными торжествами.

Детали

В Сеуле наступление Нового года отметили традиционной церемонией удара в колокол в павильоне Босингак, где собрались тысячи людей для совместного отсчета последних секунд года.

Аналогичные мероприятия прошли в Японии, где буддийские храмы по всей стране провели ритуал 108 ударов в колокол, что символизирует очищение от прошлых невзгод.

В Пхеньяне приход 2026 года отметили масштабным фейерверком на площади Ким Ир Сена.

Австралия и Новая Зеландия уже встретили 2026 год: миллионы людей вышли на улицы