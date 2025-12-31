Австралия и Новая Зеландия уже встретили 2026 год: миллионы людей вышли на улицы
Киев • УНН
Жители Австралии и Новой Зеландии встретили Новый 2026 год, тысячи людей вышли на улицы городов, в частности в Канберре и Веллингтоне. В Сиднее, где ранее произошел теракт, около 1 миллиона человек наблюдали за фейерверком под пристальным наблюдением полиции.
Детали
Восточное побережье Австралии встретило 2026 год бурным празднованием в гавани Сиднея. За несколько недель до этого произошел теракт - 14 декабря, во время празднования Хануки, два террориста открыли огонь по людям. В результате атаки погибло более 15 человек.
На этот раз хорошо вооруженные полицейские пристально следили за около 1 миллионом человек, собравшихся на набережной, чтобы посмотреть на фейерверк.
Во время церемонии также вспомнили погибших на пляже Бонди 14 декабря.
Тем временем в Окленде (Новая Зеландия) тысячи людей также выстроились вдоль улиц центрального делового района и праздновали Новый год.
Напомним
УНН сделало подборку о том, когда именно разные страны мира перейдут в новый 2026 год. Первыми встречают праздник острова Лайн в Тихом океане, а последними города Вашингтон и Нью-Йорк в США и Оттава в Канаде.