Австралія та Нова Зеландія вже зустріли 2026 рік: мільйони людей вийшли на вулиці
Київ • УНН
Жителі Австралії і Нової Зеландії, які розташовані у Південній півкулі, вже зустріли Новий 2026 рік: тисячі людей вийшли на вулиці міст цих країн, зокрема у столицях Канберрі і Веллінгтоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News, BBC і Stuff.co.
Деталі
Східне узбережжя Австралії зустріло 2026 рік бурхливим святкуванням у гавані Сіднея. За кілька тижнів до того стався теракт - 14 грудня, під час святкування Хануки, два терористи відкрили вогонь по людях. Внаслідок атаки загинуло понад 15 людей.
Цього разу добро озброєні поліцейські пильно стежили за близько 1 мільйоном людей, які зібралися на набережній, щоб подивитися на феєрверк.
Під час церемонії також згадали загиблих на пляжі Бонді 14 грудня.
Тим часом у Окленді (Нова Зеландія) тисячі людей також вишикувалися вздовж вулиць центрального ділового району і святкували Новий рік.
Нагадаємо
УНН зробило підбірку про те, коли саме різні країни світу перейдуть у новий 2026 рік. Першими зустрічають свято острови Лайн у Тихому океані, а останніми міста Вашингтон і Нью-Йорк у США та Оттава у Канаді.