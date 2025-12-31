$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
10:25 • 10515 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
10:12 • 12555 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 12434 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 12335 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12588 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14292 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27086 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 63794 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41734 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Австралія та Нова Зеландія вже зустріли 2026 рік: мільйони людей вийшли на вулиці

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Жителі Австралії та Нової Зеландії зустріли Новий 2026 рік, тисячі людей вийшли на вулиці міст, зокрема в Канберрі та Веллінгтоні. У Сіднеї, де раніше стався теракт, близько 1 мільйона людей спостерігали за феєрверком під пильним наглядом поліції.

Австралія та Нова Зеландія вже зустріли 2026 рік: мільйони людей вийшли на вулиці

Жителі Австралії і Нової Зеландії, які розташовані у Південній півкулі, вже зустріли Новий 2026 рік: тисячі людей вийшли на вулиці міст цих країн, зокрема у столицях Канберрі і Веллінгтоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News, BBC і Stuff.co.

Деталі

Східне узбережжя Австралії зустріло 2026 рік бурхливим святкуванням у гавані Сіднея. За кілька тижнів до того стався теракт - 14 грудня, під час святкування Хануки, два терористи відкрили вогонь по людях. Внаслідок атаки загинуло понад 15 людей.

Цього разу добро озброєні поліцейські пильно стежили за близько 1 мільйоном людей, які зібралися на набережній, щоб подивитися на феєрверк.

Під час церемонії також згадали загиблих на пляжі Бонді 14 грудня.

Тим часом у Окленді (Нова Зеландія) тисячі людей також вишикувалися вздовж вулиць центрального ділового району і святкували Новий рік.

Нагадаємо

УНН зробило підбірку про те, коли саме різні країни світу перейдуть у новий 2026 рік. Першими зустрічають свято острови Лайн у Тихому океані, а останніми міста Вашингтон і Нью-Йорк у США та Оттава у Канаді.

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Новий рік
Нова Зеландія
Австралія
Канада
Сполучені Штати Америки