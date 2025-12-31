Японія та Корея зустріли 2026 рік з традиційними церемоніями
Японія, Південна та Північна Кореї офіційно увійшли у Новий рік. Як повідомляє Sky News, святкування супроводжувалися традиційними урочистостями.
Деталі
У Сеулі наступ Нового року відзначили традиційною церемонією удару в дзвін у павільйоні Босінгак, де зібралися тисячі людей для спільного відліку останніх секунд року.
Аналогічні заходи пройшли в Японії, де буддійські храми по всій країні провели ритуал 108 ударів у дзвін, що символізує очищення від минулих негараздів.
У Пхеньяні прихід 2026 року відзначили масштабним феєрверком на площі Кім Ір Сена.
