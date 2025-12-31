Украинский будет добавлен в список языков для переписки с Санта-Клаусом

Украинский язык будет добавлен в список языков, используемых в переписке с Санта-Клаусом. Об этом сообщает уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

В письме, в частности, отмечается, что посольство Украины в Финляндской Республике получило ответ от Кати Тервонен, руководительницы Почтового отделения Санта-Клауса, которая информирует, что Офис и Почтовое отделение Санта-Клауса полностью поддерживают инициативу отправки писем на украинском языке к и от Санта-Клауса