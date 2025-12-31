$42.390.17
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 3000 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10182 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 14550 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 16092 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15401 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14422 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13635 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14994 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28406 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Украинский будет добавлен в список языков для переписки с Санта-Клаусом

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Украинский язык будет добавлен в список языков для переписки с Санта-Клаусом. Почтовое отделение Санта-Клауса начинает мероприятия по его включению.

Украинский будет добавлен в список языков для переписки с Санта-Клаусом

Украинский язык будет добавлен в список языков, используемых в переписке с Санта-Клаусом. Об этом сообщает уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

В письме, в частности, отмечается, что посольство Украины в Финляндской Республике получило ответ от Кати Тервонен, руководительницы Почтового отделения Санта-Клауса, которая информирует, что Офис и Почтовое отделение Санта-Клауса полностью поддерживают инициативу отправки писем на украинском языке к и от Санта-Клауса

- говорится в сообщении.

Отмечается, что почтовое отделение Санта-Клауса начинает соответствующие мероприятия с тем, чтобы в кратчайшие сроки добавить украинский язык в перечень языков, используемых в переписке.

Также отмечается, что Санта-Клаус и почтовые эльфы будут рады получить письма от украинских детей, а украинские дети могут писать свои письма Санта-Клаусу на родном языке

- говорится в сообщении.

По мнению омбудсмена, такие инициативы демонстрируют солидарность с Украиной и понимание, насколько важно украинским детям получить письма от Санта-Клауса на родном языке.

Ольга Розгон

Общество
Елена Ивановская
Финляндия
Украина