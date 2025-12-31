Украинский будет добавлен в список языков для переписки с Санта-Клаусом
Киев • УНН
Украинский язык будет добавлен в список языков для переписки с Санта-Клаусом. Почтовое отделение Санта-Клауса начинает мероприятия по его включению.
Украинский язык будет добавлен в список языков, используемых в переписке с Санта-Клаусом. Об этом сообщает уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.
В письме, в частности, отмечается, что посольство Украины в Финляндской Республике получило ответ от Кати Тервонен, руководительницы Почтового отделения Санта-Клауса, которая информирует, что Офис и Почтовое отделение Санта-Клауса полностью поддерживают инициативу отправки писем на украинском языке к и от Санта-Клауса
Отмечается, что почтовое отделение Санта-Клауса начинает соответствующие мероприятия с тем, чтобы в кратчайшие сроки добавить украинский язык в перечень языков, используемых в переписке.
Также отмечается, что Санта-Клаус и почтовые эльфы будут рады получить письма от украинских детей, а украинские дети могут писать свои письма Санта-Клаусу на родном языке
По мнению омбудсмена, такие инициативы демонстрируют солидарность с Украиной и понимание, насколько важно украинским детям получить письма от Санта-Клауса на родном языке.
