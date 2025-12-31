Українську додадуть до переліку мов для листування з Санта Клаусом

Українська буде додана до переліку мов, які використовуються у листуванні з Санта Клаусом. Про це повідомляє уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська з посиланням на Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

У листі, зокрема, зазначається, що посольство України у Фінляндській Республіці отримало відповідь від Каті Тервонен, керівниці Поштового відділення Санта Клауса, яка інформує, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса повністю підтримують ініціативу надсилання листів українською мовою до та від Санта Клауса