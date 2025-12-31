Українську додадуть до переліку мов для листування з Санта Клаусом
Київ • УНН
Українську мову додадуть до переліку мов для листування з Санта Клаусом. Поштове відділення Санта Клауса розпочинає заходи для її включення.
Українська буде додана до переліку мов, які використовуються у листуванні з Санта Клаусом. Про це повідомляє уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська з посиланням на Міністерство закордонних справ України, пише УНН.
У листі, зокрема, зазначається, що посольство України у Фінляндській Республіці отримало відповідь від Каті Тервонен, керівниці Поштового відділення Санта Клауса, яка інформує, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса повністю підтримують ініціативу надсилання листів українською мовою до та від Санта Клауса
Зазначається, що поштове відділення Санта Клауса розпочинає відповідні заходи з тим, щоб у найкоротший термін додати українську мову до переліку мов, які використовуються у листуванні.
Також зазначається, що Санта Клаус та поштові ельфи будуть раді отримати листи від українських дітей, а українські діти можуть писати свої листи до Санта Клауса рідною мовою
На думку омбудсменки, такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою.
