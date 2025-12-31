Українську додадуть до переліку мов для листування з Санта Клаусом

$42.390.17
Ексклюзив
15:05 • 526 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 7154 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 13000 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 14654 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 14340 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 13870 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13321 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14857 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28010 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 66256 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 13251 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 10857 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 8218 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 5202 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 5534 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 56536 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 58831 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 53243 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 80841 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 77593 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Анджей Дуда
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Київська область
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 3376 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 5414 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 8432 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 19741 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 66256 перегляди
Українську додадуть до переліку мов для листування з Санта Клаусом

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Українську мову додадуть до переліку мов для листування з Санта Клаусом. Поштове відділення Санта Клауса розпочинає заходи для її включення.

Українську додадуть до переліку мов для листування з Санта Клаусом

Українська буде додана до переліку мов, які використовуються у листуванні з Санта Клаусом. Про це повідомляє уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська з посиланням на Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

У листі, зокрема, зазначається, що посольство України у Фінляндській Республіці отримало відповідь від Каті Тервонен, керівниці Поштового відділення Санта Клауса, яка інформує, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса повністю підтримують ініціативу надсилання листів українською мовою до та від Санта Клауса

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поштове відділення Санта Клауса розпочинає відповідні заходи з тим, щоб у найкоротший термін додати українську мову до переліку мов, які використовуються у листуванні.

Також зазначається, що Санта Клаус та поштові ельфи будуть раді отримати листи від українських дітей, а українські діти можуть писати свої листи до Санта Клауса рідною мовою

- йдеться в повідомленні.

На думку омбудсменки, такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою.

Австралія та Нова Зеландія вже зустріли 2026 рік: мільйони людей вийшли на вулиці31.12.25, 15:47 • 1514 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Олена Івановська
Фінляндія
Україна