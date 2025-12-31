«Карпаты» уволили Лупашко с должности главного тренера

Львовские "Карпаты" прекратили сотрудничество с главным тренером Владиславом Лупашко. Об этом сообщили в клубе, передает УНН.

Детали

Футбольный клуб "Карпаты" и главный тренер Владислав Лупашко прекратили сотрудничество по соглашению сторон - говорится в сообщении.

В клубе напомнили, что Лупашко возглавил львовян в июле 2024-го. Под его руководством клуб провел 50 матчей, в которых одержал 19 побед, 14 поединков сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

Дополнение

В нынешнем розыгрыше УПЛ, "Карпаты" идут на 9 месте с 19 очками, имея в своем активе 4 победы, 5 поражений и 7 ничьих, из которых две - против грандов украинского футбола - "Шахтера" и "Динамо". Отметим, что оба поединка завершились с одинаковым счетом - 3:3.

Напомним

