“Карпати” звільнили Лупашка з посади головного тренера

Львівські "Карпати" припинили співпрацю з головним тренером Владиславом Лупашко. Про це повідомили у клубі, передає УНН.

Деталі

Футбольний клуб "Карпати" та головний тренер Владислав Лупашко припинили співпрацю за згодою сторін - йдеться в повідомленні.

У клубі нагадали, що Лупашко очолив львів’ян у липні 2024-го. Під його керівництвом клуб провів 50 матчів, у яких здобув 19 перемог, 14 поєдинків зіграв внічию та зазнав 17 поразок.

Доповнення

У нинішньому розіграші УПЛ, "Карпати" йдуть на 9 місці з 19 очками, маючи у своєму активі 4 перемоги, 5 поразок та 7 нічиїх, з яких дві - проти грандів українського футболу - "Шахтаря" та "Динамо". Зазначимо, що обидва поєдинки завершилися з однаковим рахунком - 3:3.

Нагадаємо

Ігор Костюк призначений головним тренером ФК "Динамо".