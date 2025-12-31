$42.390.17
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 1756 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 8936 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
10:25 • 13840 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
10:12 • 15449 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 14942 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 14168 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13525 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14934 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28262 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Карпати” звільнили Лупашка з посади головного тренера

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Футбольний клуб "Карпати" припинив співпрацю з головним тренером Владиславом Лупашком за згодою сторін. Під його керівництвом команда провела 50 матчів, здобувши 19 перемог.

“Карпати” звільнили Лупашка з посади головного тренера

Львівські "Карпати" припинили співпрацю з головним тренером Владиславом Лупашко. Про це повідомили у клубі, передає УНН.

Деталі

Футбольний клуб "Карпати" та головний тренер Владислав Лупашко припинили співпрацю за згодою сторін

- йдеться в повідомленні.

У клубі нагадали, що Лупашко очолив львів’ян у липні 2024-го. Під його керівництвом клуб провів 50 матчів, у яких здобув 19 перемог, 14 поєдинків зіграв внічию та зазнав 17 поразок.

Доповнення

У нинішньому розіграші УПЛ, "Карпати" йдуть на 9 місці з 19 очками, маючи у своєму активі 4 перемоги, 5 поразок та 7 нічиїх, з яких дві - проти грандів українського футболу - "Шахтаря" та "Динамо". Зазначимо, що обидва поєдинки завершилися з однаковим рахунком - 3:3.

Нагадаємо

Ігор Костюк призначений головним тренером ФК "Динамо".

Павло Башинський

