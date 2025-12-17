$42.180.06
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
16 грудня, 17:02 • 16917 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 36671 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 31319 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
16 грудня, 15:35 • 34079 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 30094 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 27856 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28553 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 25143 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 30193 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
Ігор Костюк призначений головним тренером "Динамо"

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Ігор Костюк призначений повноцінним головним тренером ФК "Динамо", про що повідомив президент клубу Ігор Суркіс. Керівництво клубу довіряє Костюку, який виховав багато талановитих гравців та добре знає динамівську молодь.

Ігор Костюк призначений головним тренером "Динамо"

Ігор Костюк призначений головним тренером ФК "Динамо", повідомили у клубі у середу, пише УНН.

Деталі

Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо" Київ, у коментарі клубній пресслужбі повідомив про призначення Ігоря Костюка головним тренером першої команди без приставки "в.о.".

"Ігор Володимирович - талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубу. - сказав президент клубу. - Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі".

Зі слів президента ФК, Костюк "виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах". "Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців", - зазначив він.

Київське “Динамо” поступилося останній команді УПЛ: дебют Костюка на посаді в.о. головного тренера не вдався01.12.25, 19:08 • 3644 перегляди

Юлія Шрамко

