Ігор Костюк призначений головним тренером "Динамо"
Київ • УНН
Ігор Костюк призначений повноцінним головним тренером ФК "Динамо", про що повідомив президент клубу Ігор Суркіс. Керівництво клубу довіряє Костюку, який виховав багато талановитих гравців та добре знає динамівську молодь.
Ігор Костюк призначений головним тренером ФК "Динамо", повідомили у клубі у середу, пише УНН.
Деталі
Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо" Київ, у коментарі клубній пресслужбі повідомив про призначення Ігоря Костюка головним тренером першої команди без приставки "в.о.".
"Ігор Володимирович - талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубу. - сказав президент клубу. - Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі".
Зі слів президента ФК, Костюк "виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах". "Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців", - зазначив він.
Київське “Динамо” поступилося останній команді УПЛ: дебют Костюка на посаді в.о. головного тренера не вдався01.12.25, 19:08 • 3644 перегляди