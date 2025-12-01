Київське “Динамо” поступилося останній команді УПЛ: дебют Костюка на посаді в.о. головного тренера не вдався

Київське "Динамо" у домашньому матчі 14-го туру чемпіонату України поступилося невдасі Української Прем’єр-ліги - СК "Полтава". Кияни в дебютному матчі Ігоря Костюка на посаді в.о. головного тренера програли з рахунком - 2:1, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 1 грудня, "Динамо" провело матч 14-го туру чемпіонату України. "Біло-сині" вдома приймали новачка УПЛ нинішнього сезону – СК "Полтава", який пасе задніх у чемпіонаті. Полтавці до цього матчу займали останнє місце із 6 очками. Єдину перемогу команда Павла Матвійчука здобула у серпні проти "Вереса" - 1:0.

Окрім того, це був перший офіційний матч Ігоря Костюка на посаді виконувача обов’язків головного тренера основної команди "Динамо".

"Динамо" в першому таймі виглядали не те, щоб гостріше, а впевнініше, що й не дивно для статусу фавориту матчу. Букмекери давали коефіцієнт на "Динамо" - 1,4, в той час як на "Полтаву" - 42.

Перший небезпечний момент створили господарі. У завершальній стадії перспективної атаки взяли участь Піхальонок та Буяльський, останній чудовою передачею вивів на ударну позицію Волошина, але Назар низом пробив поруч зі стійкою. Загалом, як і очікувалося, динамівці взяли гру під свій контроль, але гості достатньо злагоджено та організовано діяли у захисті.

Основні події розвивалися переважно на чужій половині поля, полтавцям не вдавалося відсунути гру від своїх володінь. Але динамівці не нав’язували супернику високі швидкості та темп.

Проте, вже у компенсований до першого тайму час полтавчани змогли вийти уперед після контратаки, і скориставшись помилками у захисті киян, які не змогли взяти м’яч під контроль, Марусич зробив простріл зліва, а Одарюк сильним ударом низом з району кута воротарського майданчика вразив дальній кут - 0:1.

У другому таймі ситуація кардинально не змінилася. Гра не відзначалася високою інтенсивністю, напругою та не відрізнялася особливою видовищністю. Однак, саме гості змогли забити двічі вдруге - після удару Галенкова м’яч залетів у ворота, проте був скасований через удар, проте зовсім скоро "Полтава" таки відзначилися за правилами: після подачі м’яч опинився у Місюри, який ударом ногою приблизно з центру штрафного майданчика подвоїв перевагу своєї команди – 0:2.

Динамівці змогли відіграти один м’яч одразу після подвійної заміни та виходу на поле Редушка та Яцика. Редушко відзначив свій дебют за першу динамівську команду гольовою передачею на Олександра – після подачі до штрафного майданчика Яцик головою спрямував м’яч у сітку – 1:2.

Зрештою фінальний свисток зафіксував другу перемогу "Полтави", яка з 9 очками залишається на останньому місці чемпіонату, а от "кияни" зазнають четвертої поспіль поразки в чемпіонаті та займають 7 місце в таблиці з 20 очками.

"Ми наголошували на тому, що треба швидше переходити в атаки. І не допускати ті моменти, які створювала команда-суперник. Хоч їх було не дуже багато, але концентрація в захисті мала бути більшою. Сьогодні ми не готові до такої боротьби. І, звісно, в атаці нам не вистачило свіжості. Я казав гравцям, що треба робити все швидше. На жаль, ми пропустили другий мʼяч. Сьогодні ми виконали багато стандартів, але не створили з них моментів, аби забити гол. Врешті відіграли один мʼяч, але не вистачило часу на більше… Звісно, команда після гри перебуває у пригніченому стані. Всі переживають. Сподіваємося, ми згуртуємось, створимо атмосферу, за якої хлопці піднімуть голови. У нас є трошки часу, аби у фізичному плані підтягнутись до наступної гри, тому будемо робити все для того, аби провести її краще у цьому плані", - сказав Ігор Костюк під час пресконференції після матчу.

