Київське “Динамо” поступилося останній команді УПЛ: дебют Костюка на посаді в.о. головного тренера не вдався

$42.270.07
48.890.02
ukenru
17:14 • 1944 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 6572 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 10429 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 12520 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 16080 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 18920 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20386 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 36774 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19562 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 36795 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.8м/с
89%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 22174 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 27949 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 18334 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 16741 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 6496 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 6620 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 16818 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 28027 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 36773 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 36795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 18395 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 22239 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 80322 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 57036 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 73334 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Financial Times
Шахед-136

Київське “Динамо” поступилося останній команді УПЛ: дебют Костюка на посаді в.о. головного тренера не вдався

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Столичне "Динамо" в черговий раз програло матч у Чемпіонату України з футболу. На цей раз сильнішими за киян виявились футболісти СК "Полтава", команди, яка іде в чемпіонаті на останньому місці. Це був перший матч в.о. головного тренера киян Ігоря Костюка.

Київське “Динамо” поступилося останній команді УПЛ: дебют Костюка на посаді в.о. головного тренера не вдався

Київське "Динамо" у домашньому матчі 14-го туру чемпіонату України поступилося невдасі Української Прем’єр-ліги - СК "Полтава". Кияни в дебютному матчі Ігоря Костюка на посаді в.о. головного тренера програли з рахунком - 2:1, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 1 грудня, "Динамо" провело матч 14-го туру чемпіонату України. "Біло-сині" вдома приймали новачка УПЛ нинішнього сезону – СК "Полтава", який пасе задніх у чемпіонаті. Полтавці до цього матчу займали останнє місце із 6 очками. Єдину перемогу команда Павла Матвійчука здобула у серпні проти "Вереса" - 1:0.

Окрім того, це був перший офіційний матч Ігоря Костюка на посаді виконувача обов’язків головного тренера основної команди "Динамо".

Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб28.11.25, 00:13 • 13003 перегляди

"Динамо" в першому таймі виглядали не те, щоб гостріше, а впевнініше, що й не дивно для статусу фавориту матчу. Букмекери давали коефіцієнт на "Динамо" - 1,4, в той час як на "Полтаву" - 42.

Перший небезпечний момент створили господарі. У завершальній стадії перспективної атаки взяли участь Піхальонок та Буяльський, останній чудовою передачею вивів на ударну позицію Волошина, але Назар низом пробив поруч зі стійкою. Загалом, як і очікувалося, динамівці взяли гру під свій контроль, але гості достатньо злагоджено та організовано діяли у захисті.

Основні події розвивалися переважно на чужій половині поля, полтавцям не вдавалося відсунути гру від своїх володінь. Але динамівці не нав’язували супернику високі швидкості та темп.

Проте, вже у компенсований до першого тайму час полтавчани змогли вийти уперед після контратаки, і скориставшись помилками у захисті киян, які не змогли взяти м’яч під контроль, Марусич зробив простріл зліва, а Одарюк сильним ударом низом з району кута воротарського майданчика вразив дальній кут - 0:1.

У другому таймі ситуація кардинально не змінилася. Гра не відзначалася високою інтенсивністю, напругою та не відрізнялася особливою видовищністю. Однак, саме гості змогли забити двічі вдруге - після удару Галенкова м’яч залетів у ворота, проте був скасований через удар, проте зовсім скоро "Полтава" таки відзначилися за правилами: після подачі м’яч опинився у Місюри, який ударом ногою приблизно з центру штрафного майданчика подвоїв перевагу своєї команди – 0:2.

Динамівці змогли відіграти один м’яч одразу після подвійної заміни та виходу на поле Редушка та Яцика. Редушко відзначив свій дебют за першу динамівську команду гольовою передачею на Олександра – після подачі до штрафного майданчика Яцик головою спрямував м’яч у сітку – 1:2.

Зрештою фінальний свисток зафіксував другу перемогу "Полтави", яка з 9 очками залишається на останньому місці чемпіонату, а от "кияни" зазнають четвертої поспіль поразки в чемпіонаті та займають 7 місце в таблиці з 20 очками.

"Ми наголошували на тому, що треба швидше переходити в атаки. І не допускати ті моменти, які створювала команда-суперник. Хоч їх було не дуже багато, але концентрація в захисті мала бути більшою. Сьогодні ми не готові до такої боротьби. І, звісно, в атаці нам не вистачило свіжості. Я казав гравцям, що треба робити все швидше. На жаль, ми пропустили другий мʼяч. Сьогодні ми виконали багато стандартів, але не створили з них моментів, аби забити гол. Врешті відіграли один мʼяч, але не вистачило часу на більше… Звісно, команда після гри перебуває у пригніченому стані. Всі переживають. Сподіваємося, ми згуртуємось, створимо атмосферу, за якої хлопці піднімуть голови. У нас є трошки часу, аби у фізичному плані підтягнутись до наступної гри, тому будемо робити все для того, аби провести її краще у цьому плані", - сказав Ігор Костюк під час пресконференції після матчу.

На 80-му році життя помер Володимир Мунтян - легенда українського футболу01.12.25, 12:16 • 2362 перегляди

Павло Башинський

Спорт
Україна