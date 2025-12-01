На 80-му році життя помер Володимир Мунтян - легенда українського футболу
Володимир Мунтян, семиразовий чемпіон срср та віцепрезидент Асоціації ветеранів футболу України, помер на 80-му році життя після тривалої хвороби.
Володимир Мунтян, один із найвидатніших футболістів київського "Динамо" та збірної срср, семиразовий чемпіон срср, учасник чемпіонату світу 1970 року та віцепрезидент Асоціації ветеранів футболу України, помер після тривалої хвороби на 80-му році життя. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, пише УНН.
На 80-му році життя, після тривалої хвороби перестало битися серце Володимира Федоровича Мунтяна – видатного футболіста київського "Динамо", збірної срср, авторитетного тренера
Зазначається, що Володимир Мунтян був найкращим гравцем срср 1969 року, семиразовим чемпіоном країни, дворазовим володарем Кубка срср, переможцем Кубка кубків і Суперкубка УЄФА, учасником чемпіонату світу 1970 року, віцечемпіоном Європи 1972 року, віцепрезидентом Асоціації ветеранів футболу України.
Володимир Мунтян давно вписав своє ім’я в пантеон футбольної слави – як один із найвидатніших гравців епохи, як тренер і як футбольний діяч. Особливо вагомим є його внесок у розвиток ветеранського руху: понад двадцять років він працював у керівних органах Асоціації ветеранів футболу України, підтримуючи та об’єднуючи покоління тих, хто прославляв український футбол
Володимир Мунтян — одна з легенд українського футболу, усе життя відданий київському "Динамо". Він залишив після себе значний слід у розвитку клубу та українського футболу загалом.
У складі "Динамо" Мунтян сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав національний Кубок, а у 1975 році разом із командою здобув Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.
Футболіст прославився винятковою технікою, майстерністю на полі та відданістю клубу, ставши прикладом для наступних поколінь гравців. Поза межами поля він активно займався вихованням молодих спортсменів, передаючи їм знання, досвід і прагнення до перемог.
