На 80-му році життя помер Володимир Мунтян - легенда українського футболу

09:32 • 1750 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 2904 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 12034 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 10993 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 19210 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34289 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47177 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 40816 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 41923 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38709 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Популярнi новини
Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі1 грудня, 01:41 • 5264 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 15133 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 22457 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 11174 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15 • 8770 перегляди
Публікації
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 1834 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 12025 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 19201 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 65527 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 103060 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Флорида
УНН Lite
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 2700 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 65527 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 51689 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 68041 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 86956 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Fox News
Шахед-136

На 80-му році життя помер Володимир Мунтян - легенда українського футболу

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Володимир Мунтян, семиразовий чемпіон срср та віцепрезидент Асоціації ветеранів футболу України, помер на 80-му році життя після тривалої хвороби.

На 80-му році життя помер Володимир Мунтян - легенда українського футболу

Володимир Мунтян, один із найвидатніших футболістів київського "Динамо" та збірної срср, семиразовий чемпіон срср, учасник чемпіонату світу 1970 року та віцепрезидент Асоціації ветеранів футболу України, помер після тривалої хвороби на 80-му році життя. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, пише УНН.

На 80-му році життя, після тривалої хвороби перестало битися серце Володимира Федоровича Мунтяна – видатного футболіста київського "Динамо", збірної срср, авторитетного тренера

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Мунтян був найкращим гравцем срср 1969 року, семиразовим чемпіоном країни, дворазовим володарем Кубка срср, переможцем Кубка кубків і Суперкубка УЄФА, учасником чемпіонату світу 1970 року, віцечемпіоном Європи 1972 року, віцепрезидентом Асоціації ветеранів футболу України.

Володимир Мунтян давно вписав своє ім’я в пантеон футбольної слави – як один із найвидатніших гравців епохи, як тренер і як футбольний діяч. Особливо вагомим є його внесок у розвиток ветеранського руху: понад двадцять років він працював у керівних органах Асоціації ветеранів футболу України, підтримуючи та об’єднуючи покоління тих, хто прославляв український футбол

- додали в УАФ.

Довідково

Володимир Мунтян — одна з легенд українського футболу, усе життя відданий київському "Динамо". Він залишив після себе значний слід у розвитку клубу та українського футболу загалом.

У складі "Динамо" Мунтян сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав національний Кубок, а у 1975 році разом із командою здобув Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.

Футболіст прославився винятковою технікою, майстерністю на полі та відданістю клубу, ставши прикладом для наступних поколінь гравців. Поза межами поля він активно займався вихованням молодих спортсменів, передаючи їм знання, досвід і прагнення до перемог.

Помер ексфутболіст збірної України Андрій Полунін у віці 54 років16.11.25, 13:17 • 4433 перегляди

Ольга Розгон

Спорт