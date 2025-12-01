$42.270.07
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 2970 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 12074 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 11014 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 19255 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 34304 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47184 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами
30 ноября, 11:44 • 40819 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 41925 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38713 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона
На 80-м году жизни скончался Владимир Мунтян – легенда украинского футбола

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Владимир Мунтян, семикратный чемпион ссср и вице-президент Ассоциации ветеранов футбола Украины, скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

На 80-м году жизни скончался Владимир Мунтян – легенда украинского футбола

Владимир Мунтян, один из самых выдающихся футболистов киевского "Динамо" и сборной ссср, семикратный чемпион ссср, участник чемпионата мира 1970 года и вице-президент Ассоциации ветеранов футбола Украины, скончался после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.

На 80-м году жизни, после продолжительной болезни перестало биться сердце Владимира Федоровича Мунтяна – выдающегося футболиста киевского "Динамо", сборной ссср, авторитетного тренера

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Мунтян был лучшим игроком ссср 1969 года, семикратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка ссср, победителем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА, участником чемпионата мира 1970 года, вице-чемпионом Европы 1972 года, вице-президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины.

Владимир Мунтян давно вписал свое имя в пантеон футбольной славы – как один из величайших игроков эпохи, как тренер и как футбольный деятель. Особенно весом его вклад в развитие ветеранского движения: более двадцати лет он работал в руководящих органах Ассоциации ветеранов футбола Украины, поддерживая и объединяя поколения тех, кто прославлял украинский футбол

- добавили в УАФ.

Справка

Владимир Мунтян — одна из легенд украинского футбола, всю жизнь преданный киевскому "Динамо". Он оставил после себя значительный след в развитии клуба и украинского футбола в целом.

В составе "Динамо" Мунтян семь раз становился чемпионом ссср, дважды выигрывал национальный Кубок, а в 1975 году вместе с командой завоевал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

Футболист прославился исключительной техникой, мастерством на поле и преданностью клубу, став примером для следующих поколений игроков. Вне поля он активно занимался воспитанием молодых спортсменов, передавая им знания, опыт и стремление к победам.

Ольга Розгон

