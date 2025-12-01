На 80-м году жизни скончался Владимир Мунтян – легенда украинского футбола
Киев • УНН
Владимир Мунтян, семикратный чемпион ссср и вице-президент Ассоциации ветеранов футбола Украины, скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни.
Владимир Мунтян, один из самых выдающихся футболистов киевского "Динамо" и сборной ссср, семикратный чемпион ссср, участник чемпионата мира 1970 года и вице-президент Ассоциации ветеранов футбола Украины, скончался после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.
На 80-м году жизни, после продолжительной болезни перестало биться сердце Владимира Федоровича Мунтяна – выдающегося футболиста киевского "Динамо", сборной ссср, авторитетного тренера
Отмечается, что Владимир Мунтян был лучшим игроком ссср 1969 года, семикратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка ссср, победителем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА, участником чемпионата мира 1970 года, вице-чемпионом Европы 1972 года, вице-президентом Ассоциации ветеранов футбола Украины.
Владимир Мунтян давно вписал свое имя в пантеон футбольной славы – как один из величайших игроков эпохи, как тренер и как футбольный деятель. Особенно весом его вклад в развитие ветеранского движения: более двадцати лет он работал в руководящих органах Ассоциации ветеранов футбола Украины, поддерживая и объединяя поколения тех, кто прославлял украинский футбол
Справка
Владимир Мунтян — одна из легенд украинского футбола, всю жизнь преданный киевскому "Динамо". Он оставил после себя значительный след в развитии клуба и украинского футбола в целом.
В составе "Динамо" Мунтян семь раз становился чемпионом ссср, дважды выигрывал национальный Кубок, а в 1975 году вместе с командой завоевал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.
Футболист прославился исключительной техникой, мастерством на поле и преданностью клубу, став примером для следующих поколений игроков. Вне поля он активно занимался воспитанием молодых спортсменов, передавая им знания, опыт и стремление к победам.
Умер экс-футболист сборной Украины Андрей Полунин в возрасте 54 лет16.11.25, 13:17 • 4433 просмотра