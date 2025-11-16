Умер экс-футболист сборной Украины Андрей Полунин в возрасте 54 лет

$42.060.00
Эксклюзив
08:19 • 15893 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
07:00 • 22802 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 05:50 • 12793 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 25850 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 41699 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 43176 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 40754 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52397 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44878 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38551 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Атаки РФ, направленные на гражданское население Украины, являются военными преступлениями - глава МИД Бельгии
Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗ
Потери оккупантов: Силы обороны отминусовали 860 россиян и более 400 вражеских БпЛА за сутки
В США начались масштабные рейды против нелегальной иммиграции - Reuters
В кремле заявили о контактах с Вашингтоном по встрече путин-Трамп, которая отложена
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
Эксклюзив
08:19 • 15911 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 77053 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Музыкант
Александр Стабб
Украина
Херсонская область
Соединённые Штаты
Купянск
Одесская область
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
Техника
Фильм
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть

Умер экс-футболист сборной Украины Андрей Полунин в возрасте 54 лет

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Остановилось сердце экс-полузащитника национальной сборной Украины по футболу Андрея Полунина

Умер экс-футболист сборной Украины Андрей Полунин в возрасте 54 лет

О смерти бывшего футболиста сборной Украины Андрея Полунина сообщили со словами глубокой скорби в Национальной сборной ветеранов АВФУ, передает УНН.

Детали

 В сообщении подчеркнули, что он был "выдающимся украинским футболистом, замечательным человеком и добрым другом". Авторы обращения выразили искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал Андрея Полунина.

Добрые воспоминания о нем будут жить в каждом, кто любил футбол и ценил его талант. Вечная память…

- говорится в сообщении.

Дополнительно

Что известно об Андрее Полунине: - 54-летний экс-футболист и функционер. - Начал взрослую карьеру в 1990 году в "Днепре", воспитанником которого является. Именно в клубе из Днепра провел наибольшее количество матчей в карьере — 192 (28 голов и 31 ассист).

Кроме этого, выступал за "ЦСКА" Киев, "Кривбасс", "Карпаты", а также немецкие "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Эссен". На уровне Бундеслиги провел 16 поединков.

Завершил карьеру игрока в 2004 году, имея в активе более 300 матчей.

В роли функционера работал исполнительным директором в "Арсенале" в 2012 году, а также "Нефтянике" с января 2013-го по июнь 2018-го. Также был скаутом "Днепра-1" с сентября 2019 года по июнь 2024-го. 

Напомним

10 июля умер Степан Юрчишин, известный футболист и тренер, установивший рекорд в советском футболе, забив 42 гола в 42 матчах. Украинская футбольная семья потеряла человека, творившего историю. 

Алла Киосак

Спорт
Украина