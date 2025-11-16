Умер экс-футболист сборной Украины Андрей Полунин в возрасте 54 лет

О смерти бывшего футболиста сборной Украины Андрея Полунина сообщили со словами глубокой скорби в Национальной сборной ветеранов АВФУ, передает УНН.

В сообщении подчеркнули, что он был "выдающимся украинским футболистом, замечательным человеком и добрым другом". Авторы обращения выразили искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал Андрея Полунина.

Добрые воспоминания о нем будут жить в каждом, кто любил футбол и ценил его талант. Вечная память… - говорится в сообщении.

Что известно об Андрее Полунине: - 54-летний экс-футболист и функционер. - Начал взрослую карьеру в 1990 году в "Днепре", воспитанником которого является. Именно в клубе из Днепра провел наибольшее количество матчей в карьере — 192 (28 голов и 31 ассист).

Кроме этого, выступал за "ЦСКА" Киев, "Кривбасс", "Карпаты", а также немецкие "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Эссен". На уровне Бундеслиги провел 16 поединков.

Завершил карьеру игрока в 2004 году, имея в активе более 300 матчей.

В роли функционера работал исполнительным директором в "Арсенале" в 2012 году, а также "Нефтянике" с января 2013-го по июнь 2018-го. Также был скаутом "Днепра-1" с сентября 2019 года по июнь 2024-го.

