Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП в Испании

Известный португальский футболист, нападающий и полузащитник английского клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП в Испании. Ему было 28 лет, сообщает УНН со ссылкой на Marca.

Детали

Также сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в испанской провинции Самора, кроме футболиста, погиб еще и его брат — Андре Жота. Он выступал за португальский "Пенафиел".

Дополнение

Форвард сборной Португалии выступал за футбольный клуб "Ливерпуль" с 2020 года. Он был чемпионом АПЛ, Кубка Англии и дважды Кубка английской лиги. Провел за английский топ-клуб 182 матча, забил 65 голов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Италии в результате ДТП погибла 21-летняя гражданка Украины Карина Рыжкова. Кроме нее, погибли ее жених, 22-летний Луиджи Перруччо и подруга пары — 21-летняя Сара Капилунга.