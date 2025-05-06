Моторошна ДТП в Італії: загинула 21-річна українська біженка з двома друзями

21-річна громадянка України Каріна Рижкова загинула у ДТП поблизу італійського міста Торк’яроло. Разом з нею в автомобілі перебували двоє її друзів, не вижив ніхто. Про це повідомляє УНН з посиланням на італійське видання ll Messaggero.

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Окрім біженки з України Каріни Рижкової загинули її наречений, 22-річний Луїджі Перруччо та подруга пари - 21-річна Сара Капілунга.

Як повідомляє видання, смертельна аварія сталася у суботу, 3 травня, на трасі Рим - Неаполь, у провінції Бриндізі. Троє молодих людей вирішили розважитися і взяли в оренду Porsche 911. Під час руху на швидкості понад 250 км/год водій не впорався з керуванням, авто ударилось в оливкове дерево, перекинулося і миттєво спалахнуло.

Усі троє молодих людей проживали у Торк'яроло. Каріна, яка народилася в Україні, після початку повномасштабної війни переїхала до Італії. У Торк’яроло вона працювала в місцевому барі.

Італійці, у яких проживала Каріна, прибули на місце аварії одними з перших. Від побаченого авта, охопленого полум'ям, господареві стало зле, і йому знадобилася медична допомога.

На похорон трьох молодих людей прийшли сотні людей - родичі та друзі, а також небайдужі місцеві жителі. На прощання також мали прибути мати та сестри Каріни. Труну з тілом українки накрили національним прапором України. Друзі трьох загиблих розмахували плакатом із написом "Назавжди".

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Місцева поліція почала розслідування обставин аварії, що призвели до трагедії.

Я обіцяю, що знайду того, хто це зробив і він за це заплатить. Сара, я любитиму тебе вічно - сказав під час церемонії прощання брат загиблої італійки Сари Капілунги.

Парафіяльний священик Дон Антоніо Де Нанні, який правив панехиду, попросив молодого чоловіка не продовжувати. Він наголосив що "зараз не час для гніву, це лише час рухатися вперед, а не назад".

Нагадаємо

В Австрії у вівторок вранці на автобані в районі Нойнкірхена загинули чотири жінки з України. Ще четверо людей отримали серйозні поранення.