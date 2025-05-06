Моторошна ДТП в Італії: загинула 21-річна українська біженка з двома друзями
Київ • УНН
Поблизу Торк’яроло, Італія, в аварії загинула 21-річна Каріна Рижкова. Водій Porsche 911 не впорався з керуванням на швидкості 250 км/год, авто врізалось в дерево.
21-річна громадянка України Каріна Рижкова загинула у ДТП поблизу італійського міста Торк’яроло. Разом з нею в автомобілі перебували двоє її друзів, не вижив ніхто. Про це повідомляє УНН з посиланням на італійське видання ll Messaggero.
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Окрім біженки з України Каріни Рижкової загинули її наречений, 22-річний Луїджі Перруччо та подруга пари - 21-річна Сара Капілунга.
Як повідомляє видання, смертельна аварія сталася у суботу, 3 травня, на трасі Рим - Неаполь, у провінції Бриндізі. Троє молодих людей вирішили розважитися і взяли в оренду Porsche 911. Під час руху на швидкості понад 250 км/год водій не впорався з керуванням, авто ударилось в оливкове дерево, перекинулося і миттєво спалахнуло.
Усі троє молодих людей проживали у Торк'яроло. Каріна, яка народилася в Україні, після початку повномасштабної війни переїхала до Італії. У Торк’яроло вона працювала в місцевому барі.
Італійці, у яких проживала Каріна, прибули на місце аварії одними з перших. Від побаченого авта, охопленого полум'ям, господареві стало зле, і йому знадобилася медична допомога.
На похорон трьох молодих людей прийшли сотні людей - родичі та друзі, а також небайдужі місцеві жителі. На прощання також мали прибути мати та сестри Каріни. Труну з тілом українки накрили національним прапором України. Друзі трьох загиблих розмахували плакатом із написом "Назавжди".
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