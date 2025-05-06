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Моторошна ДТП в Італії: загинула 21-річна українська біженка з двома друзями

Київ • УНН

 • 2786 перегляди

Поблизу Торк’яроло, Італія, в аварії загинула 21-річна Каріна Рижкова. Водій Porsche 911 не впорався з керуванням на швидкості 250 км/год, авто врізалось в дерево.

Моторошна ДТП в Італії: загинула 21-річна українська біженка з двома друзями

21-річна громадянка України Каріна Рижкова загинула у ДТП поблизу італійського міста Торк’яроло. Разом з нею в автомобілі перебували двоє її друзів, не вижив ніхто. Про це повідомляє УНН з посиланням на італійське видання ll Messaggero.

Деталі

Окрім біженки з України Каріни Рижкової загинули її наречений, 22-річний Луїджі Перруччо та подруга пари - 21-річна Сара Капілунга.

Як повідомляє видання, смертельна аварія сталася у суботу, 3 травня, на трасі Рим - Неаполь, у провінції Бриндізі. Троє молодих людей вирішили розважитися і взяли в оренду Porsche 911. Під час руху на швидкості понад 250 км/год водій не впорався з керуванням, авто ударилось в оливкове дерево, перекинулося і миттєво спалахнуло.

Усі троє молодих людей проживали у Торк'яроло. Каріна, яка народилася в Україні, після початку повномасштабної війни переїхала до Італії. У Торк’яроло вона працювала в місцевому барі.

Італійці, у яких проживала Каріна, прибули на місце аварії одними з перших. Від побаченого авта, охопленого полум'ям, господареві стало зле, і йому знадобилася медична допомога.

На похорон трьох молодих людей прийшли сотні людей - родичі та друзі, а також небайдужі місцеві жителі. На прощання також мали прибути мати та сестри Каріни. Труну з тілом українки накрили національним прапором України. Друзі трьох загиблих розмахували плакатом із написом "Назавжди".

У Варшаві водій мікроавтобуса насмерть збив 14-річного українця06.01.25, 19:46 • 38393 перегляди

Місцева поліція почала розслідування обставин аварії, що призвели до трагедії.

Я обіцяю, що знайду того, хто це зробив і він за це заплатить. Сара, я любитиму тебе вічно 

- сказав під час церемонії прощання брат загиблої італійки Сари Капілунги.

Парафіяльний священик Дон Антоніо Де Нанні, який правив панехиду, попросив молодого чоловіка не продовжувати. Він наголосив що "зараз не час для гніву, це лише час рухатися вперед, а не назад".

Нагадаємо

В Австрії у вівторок вранці на автобані в районі Нойнкірхена загинули чотири жінки з України. Ще четверо людей отримали серйозні поранення.

Лілія Набока

Лілія Набока

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