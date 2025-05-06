Жуткое ДТП в Италии: погибла 21-летняя украинская беженка с двумя друзьями

21-летняя гражданка Украины Карина Рыжкова погибла в ДТП вблизи итальянского города Торкьяроло. Вместе с ней в автомобиле находились двое ее друзей, не выжил никто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание ll Messaggero.

Детали

Кроме беженки из Украины Карины Рыжковой погибли ее жених, 22-летний Луиджи Перруччо и подруга пары - 21-летняя Сара Капилунга.

Как сообщает издание, смертельная авария произошла в субботу, 3 мая, на трассе Рим - Неаполь, в провинции Бриндизи. Трое молодых людей решили развлечься и взяли в аренду Porsche 911. Во время движения на скорости более 250 км/ч водитель не справился с управлением, авто ударилось в оливковое дерево, перевернулось и мгновенно вспыхнуло.

Все трое молодых людей проживали в Торкьяроло. Карина, которая родилась в Украине, после начала полномасштабной войны переехала в Италию. В Торкьяроло она работала в местном баре.

Итальянцы, у которых проживала Карина, прибыли на место аварии одними из первых. От увиденного авто, охваченного пламенем, хозяину стало плохо, и ему понадобилась медицинская помощь.

На похороны трех молодых людей пришли сотни людей - родственники и друзья, а также неравнодушные местные жители. На прощание также должны были прибыть мать и сестры Карины. Гроб с телом украинки накрыли национальным флагом Украины. Друзья трех погибших размахивали плакатом с надписью "Навсегда".

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Местная полиция начала расследование обстоятельств аварии, приведших к трагедии.

Я обещаю, что найду того, кто это сделал и он за это заплатит. Сара, я буду любить тебя вечно - сказал во время церемонии прощания брат погибшей итальянки Сары Капилунги.

Парафиальный священник Дон Антонио Де Нанни, который правил панихиду, попросил молодого человека не продолжать. Он подчеркнул, что "сейчас не время для гнева, это только время двигаться вперед, а не назад".

Напомним

В Австрии во вторник утром на автобане в районе Нойнкирхена погибли четыре женщины из Украины. Еще четыре человека получили серьезные ранения.