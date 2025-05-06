Жуткое ДТП в Италии: погибла 21-летняя украинская беженка с двумя друзьями

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке
14:29 • 25222 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

14:23 • 50943 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

14:11 • 43485 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
13:27 • 45243 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 52726 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 86825 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 49560 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 102826 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 56823 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 121958 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
0м/с
82%
748 мм
Популярные новости

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 74939 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

13:46 • 17347 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 48392 просмотра

Правительство внесло изменения в порядок призыва во время мобилизации: о чем речь

15:15 • 12603 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 29471 просмотра
публикации

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 29954 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 48932 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 86826 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 102826 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 121959 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

13:46 • 17705 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 75303 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 75793 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 88333 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 36661 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Жуткое ДТП в Италии: погибла 21-летняя украинская беженка с двумя друзьями

Киев • УНН

 • 2678 просмотра

Вблизи Торкьяроло, Италия, в аварии погибла 21-летняя Карина Рыжкова. Водитель Porsche 911 не справился с управлением на скорости 250 км/ч, авто врезалось в дерево.

Жуткое ДТП в Италии: погибла 21-летняя украинская беженка с двумя друзьями

21-летняя гражданка Украины Карина Рыжкова погибла в ДТП вблизи итальянского города Торкьяроло. Вместе с ней в автомобиле находились двое ее друзей, не выжил никто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание ll Messaggero.

Детали

Кроме беженки из Украины Карины Рыжковой погибли ее жених, 22-летний Луиджи Перруччо и подруга пары - 21-летняя Сара Капилунга.

Как сообщает издание, смертельная авария произошла в субботу, 3 мая, на трассе Рим - Неаполь, в провинции Бриндизи. Трое молодых людей решили развлечься и взяли в аренду Porsche 911. Во время движения на скорости более 250 км/ч водитель не справился с управлением, авто ударилось в оливковое дерево, перевернулось и мгновенно вспыхнуло.

Все трое молодых людей проживали в Торкьяроло. Карина, которая родилась в Украине, после начала полномасштабной войны переехала в Италию. В Торкьяроло она работала в местном баре.

Итальянцы, у которых проживала Карина, прибыли на место аварии одними из первых. От увиденного авто, охваченного пламенем, хозяину стало плохо, и ему понадобилась медицинская помощь.

На похороны трех молодых людей пришли сотни людей - родственники и друзья, а также неравнодушные местные жители. На прощание также должны были прибыть мать и сестры Карины. Гроб с телом украинки накрыли национальным флагом Украины. Друзья трех погибших размахивали плакатом с надписью "Навсегда".

В Варшаве водитель микроавтобуса насмерть сбил 14-летнего украинца06.01.25, 19:46 • 38393 просмотра

Местная полиция начала расследование обстоятельств аварии, приведших к трагедии.

Я обещаю, что найду того, кто это сделал и он за это заплатит. Сара, я буду любить тебя вечно 

- сказал во время церемонии прощания брат погибшей итальянки Сары Капилунги.

Парафиальный священник Дон Антонио Де Нанни, который правил панихиду, попросил молодого человека не продолжать. Он подчеркнул, что "сейчас не время для гнева, это только время двигаться вперед, а не назад".

Напомним

В Австрии во вторник утром на автобане в районе Нойнкирхена погибли четыре женщины из Украины. Еще четыре человека получили серьезные ранения.

Лилия Набока

Лилия Набока

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Рим
Италия
Украина
Brent
$62.39
Bitcoin
$94,534.70
S&P 500
$5,601.75
Tesla
$273.16
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,422.76
Ethereum
$1,767.92