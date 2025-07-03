Зірка "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у ДТП в Іспанії

Відомий португальський футболіст, нападник та півзахисник англійського клубу "Ліверпуль" та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ДТП в Іспанії. Йому було 28 років, повідомляє УНН з посиланням на Marca.

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Також повідомляється, що у дорожно-транспортній пригоді, яка сталась в іспанській провінції Самора, крім футболіста, загинув ще й його брат - Андре Жота. Він виступав за португальський "Пенафіел".

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Форвард збірної Португалії виступав за футбольний клуб "Ліверпуль" з 2020 року. Він був чемпіоном АПЛ, Кубку Англії і двічі Кубку англійської ліги. Провів за англійський топ-клуб 182 матчі, забив 65 голів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Італії в результаті ДТП загинула 21-річна громадянка України Каріна Рижкова. Крім неї, загинули її наречений, 22-річний Луїджі Перруччо та подруга пари - 21-річна Сара Капілунга.