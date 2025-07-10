Помер провідний футболіст та колишній тренер львівських "Карпат" Степан Юрчишин
Київ • УНН
10 липня помер Степан Юрчишин, відомий футболіст та тренер, який встановив рекорд у радянському футболі, забивши 42 голи у 42 матчах. Українська футбольна родина втратила людину, що творила історію.
10-го липня на 68-му році життя не стало одного з найвідоміших футболістів у історії львівського та українського футболу Степана Юрчишина. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
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Зазначається, що блискучий бомбардир, мудрий тренер, людина з принципами – він став багаторічним символом цілої епохи львівського футболу.
У 1979 році він установив вічний рекорд радянського футболу – забив у складі "Карпат" неймовірні 42 голи у 42 матчах у Першій лізі. У тому ж році, не виступаючи в елітному дивізіоні, Юрчишин дебютував у головній збірній СРСР
І наголосили, що футбольна родина України втратила людину, яка творила історію.
Про час та місце прощання зі Степаном Юрчишиним обіцяють повідомити пізніше.
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