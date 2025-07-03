У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота

Англійський "Ліверпуль" підтвердив загибель у ДТП свого вінгера Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. Про це пише УНН з посиланням на заяву клубу.

Футбольний клуб "Ліверпуль" глибоко засмучений трагічною втратою Діогу Жота. Клубу повідомили, що 28-річний футболіст помер внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії разом зі своїм братом Андре - йдеться в заяві клубу.

У клубі наголосили, що поки не надаватимуть жодних коментарів і просять поважати приватне життя сім'ї, друзів, партнерів по команді та співробітників клубу Діогу та Андре, які намагаються змиритися з неймовірною втратою.

Ми будемо продовжувати надавати їм нашу повну підтримку - додали в клубі.

Доповнення

Раніше УНН з посиланням на ЗМІ повідомляв, що відомий португальський футболіст, нападник та півзахисник англійського клубу "Ліверпуль" та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ДТП в Іспанії.

За даними ЗМІ, ДТП сталося у провінції Самора, на шосе А-65. Футболіст був у відпустці, адже "Ліверпуль" не брав участі у Клубному чемпіонаті світу. Авто, в якому також їхав молодший брат португальця, 25-річний футболіст "Пенафіеля" Андре Сілва, з'їхало з дороги, що спричинило пожежу.

Це сталося приблизно о 01:30 ночі за місцевим часом. За словами свідків, які зателефонували за номером 112, автомобіль був охоплений полум'ям, яке також поширилося на рослинність довкола.

Як повідомляє ВВС, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

На місце аварії було направлено дорожню поліцію Цивільної гвардії, пожежну бригаду провінційної ради Самори та Центр координації надзвичайних ситуацій з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я. Були направлені підрозділ невідкладної медичної допомоги та медичний персонал первинної медичної допомоги з медичного центру Момбуея, але вони змогли лише підтвердити смерть двох футболістів.

Зірка "Ліверпуля" Діогу Жота загинув у ДТП в Іспанії

Як реагує футбольна спільнота

На смерть футболіста відреагував прем’єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро, написавши в Х, що звістка про смерть Діогу Жота, спортсмена, який звеличував ім'я Португалії, та його брата є несподіваною і трагічною.

Я залишаю родині свої найглибші співчуття. Це сумний день для футболу, для національного та міжнародного спорту - написав прем’єр.

Також відреагували і у Португальській федерації футболу: "Португальська федерація футболу і весь португальський футбол повністю спустошені смертю Діогу Жота і Андре Сілви сьогодні вранці в Іспанії. Діогу Жота був не просто фантастичним гравцем, який зіграв майже 50 матчів за національну збірну, він був надзвичайною людиною, яку поважали всі його товариші по команді та суперники, людиною з заразливою життєрадісністю та орієнтиром у власній спільноті".

Форвард "Аль-Наср" та партнер Жоти по збірній Португалії Кріштіану Роналду написав в Instagram, що "це важко усвідомити".

Це не має сенсу. Ми тільки-но були разом у збірній, ти тільки-но одружився. Твоїй родині, дружині та дітям, я висловлюю співчуття і бажаю їм усіх сил у світі. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діого і Андре. Ми всі будемо за вами сумувати - написав Роналду.

Півзахисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко зробив репост публікації зі сторінки Англійської Прем'єр-ліги в stories, лаконічно підписавши: "R.I.P".

У київському "Динамо" наголосили, що це величезна трагедія та втрата для усього сучасного футболу.

ФК "Динамо" Київ з почуттям глибокого суму та скорботи зустрів новину про загибель в автокатастрофі нападника "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жоти. Це величезна трагедія та втрата для усього сучасного футболу. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині футболіста, близьким та усім, хто його знав. Нехай світла пам’ять про нього живе в серцях кожного, хто його цінував, поважав та захоплювався його грою - заявили в “Динамо”.

Усі в Прем'єр-лізі шоковані та спустошені звісткою про трагічну загибель Діогу Жота та його брата Андре. Ми висловлюємо найщиріші співчуття родині Діого, його друзям, футбольному клубу "Ліверпуль" та всім їхнім прихильникам у цей скорботний час. Футбол втратив чемпіона, якого буде вічно не вистачати. Ми продовжуватимемо підтримувати наших друзів та колег у клубі - заявили в АПЛ.

Довідково

Діогу Жота народився 4 грудня 1996 року у Португалії. Є вихованцем португальського "Пасуш де Феррейра", звідки у 2016 році перейшов до мадридського "Атлетіко". У 2018 перейшов до англійського "Вулвергемптона", а вже у 2020 році "Ліверпуль" придбав вінгера за 44 млн євро.

За професійну кар’єру, Жота двічі вигравав Кубок футбольної ліги Англії, Кубок та Суперкубок Англії, а також в цьому сезоні став із "Ліверпулем" чемпіоном Англії. Загалом за "Ліверпуль", Жота зіграв у 182 матчах, забив 65 голів та віддав 26 асистів.

За збірну Португалії, у якій провів 49 матчів, та відзначився 14 голами, ставав двічі переможцем Ліги націй, зокрема у цьому сезоні.

Португалія обіграла по пенальті Іспанію у фіналі Ліги націй

Зазначимо, що 22 червня цього року футболіст одружився на Руте Кардозу. У футболіста залишилося троє дітей.