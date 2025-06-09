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Португалія обіграла по пенальті Іспанію у фіналі Ліги націй

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

У фіналі Ліги націй Португалія перемогла Іспанію в серії пенальті після нічиєї 2:2. Вирішальний удар реалізував Рубен Невеш, принісши Португалії другу перемогу в турнірі.

Португалія обіграла по пенальті Іспанію у фіналі Ліги націй

Фінал Ліги націй між Португалією та Іспанією завершився з рахунком 2:2.  Згодом, обидві команди не шкодували зусиль у додатковий час. Нарешті серія пенальті вирішила долю матчу.

Передає УНН із посиланням на Union Européenne de Football Association.

Деталі

Дві команди заявили про себе в наступальній грі зі швидким рухом м'яча.

Після великої плутанини у штрафному майданчику, Іспанія вийшла вперед завдяки голу Мартіна Зубіменді на 21-й хвилині. Але одразу ж Португалія відреагувала, посиливши натиск і пресинг. На 26-й хвилині Нуну Мендеш зрівняв рахунок: лівий захисник не вагаючись завершив атаку, пробивши у бік дальньої стійки, - Унаї Сімон не мав жодних шансів.

Здавалося, що в першому таймі матч закінчиться внічию. Але на останніх хвилинах першого тайму Іспанія повернула собі м'яч у центрі поля, потім здавалося, що на Бернарду Сілві фолили, втім суддя вирішив інакше, дозволив дограти гру. Зрештою це виявилося голом - Педрі вигадав передачу на Оярсабаля, а той закріпив перевагу іспанців.

Другий тайм продовжився швидкою та напруженою грою. Роберто Мартінес вирішив ввести Рубена Невеша на позицію опорного півзахисника. На 61-й хвилині Кріштіану Роналду зрівняв рахунок. Здалося, що Португалія, таким чином, відступить. Але все виявилося навпаки. На 61-й хвилині Кріштіану Роналду зрівняв рахунок, забивши гол за два кроки від воріт. На 90-й хвилині була зафіксована абсолютна і об'єктивно справедлива нічия.

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Додатковий час показав, що дві команди, якщо і втомилися, але не здаються, втім це не принесло змін у рахунку. Тому лотерея пенальті виявилася необхідною.

Перші сім м'ячів влучили в сітку, перш ніж Альваро Мората не зміг "пробити"  Діого Косту, що дозволило Рубену Невесу нанести вирішальний удар з пенальті.

Тож перемога Португалії! "Селесао" зуміла перемогти Іспанію, вигравши Лігу націй вдруге.

Ключова статистика

Іспанія змагалася у рекордному третьому поспіль вирішальному матчі.

Іспанія забила 25 голів у десяти матчах Ліги націй 2024/25, що є найбільшим показником серед будь-якої команди в одному розіграші змагань.

Кріштіану Роналду став першим гравцем старше 40 років, який зіграв і забив у фіналі. Найстаршим гравцем, який раніше грав у фіналі, був Лука Модрич (37 років 282 дні проти Іспанії у 2023 році).

Єремі Піно, Мікель Меріно та Унай Сімон – усі вони грали за Іспанію у фіналі трьох останніх розіграшів Ліги націй (2021, 2023, 2025).

Бернарду Сілва зрівнявся з Джанлуїджі Доннаруммою за кількістю матчів в історії Ліги націй.

Мікель Оярсабаль забив у фіналі Ліги націй 2021 та 2025 років, а також у переможному матчі Євро-2024.

Нагадаємо

Кріштіану Роналду приніс перемогу Португалії над Німеччиною (2:1) у півфіналі Ліги націй. 

УНН раніше передавав, що 8 червня в Мюнхені був запланований фінал Ліги націй, де Португалія зустрічалася з Іспанією.

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Ігор Тележніков

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