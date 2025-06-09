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Португалия обыграла по пенальти Испанию в финале Лиги наций

Киев • УНН

 • 988 просмотра

В финале Лиги наций Португалия победила Испанию в серии пенальти после ничьей 2:2. Решающий удар реализовал Рубен Невеш, принеся Португалии вторую победу в турнире.

Португалия обыграла по пенальти Испанию в финале Лиги наций

Финал Лиги наций между Португалией и Испанией завершился со счетом 2:2.  Впоследствии обе команды не жалели усилий в дополнительное время. Наконец, серия пенальти решила судьбу матча.

Передает УНН со ссылкой на Union Européenne de Football Association.

Детали

Две команды заявили о себе в наступательной игре с быстрым движением мяча.

После большой путаницы в штрафной площадке, Испания вышла вперед благодаря голу Мартина Зубименди на 21-й минуте. Но сразу же Португалия отреагировала, усилив натиск и прессинг. На 26-й минуте Нуну Мендеш сравнял счет: левый защитник, не колеблясь, завершил атаку, пробив в сторону дальней штанги, - Унаи Симон не имел никаких шансов.

Казалось, что в первом тайме матч закончится вничью. Но на последних минутах первого тайма Испания вернула себе мяч в центре поля, затем казалось, что на Бернарду Силве фолили, впрочем, судья решил иначе, позволил доиграть игру. В конце концов, это оказалось голом - Педри придумал передачу на Оярсабаля, а тот закрепил преимущество испанцев.

Второй тайм продолжился быстрой и напряженной игрой. Роберто Мартинес решил ввести Рубена Невеша на позицию опорного полузащитника. На 61-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет. Показалось, что Португалия, таким образом, отступит. Но все оказалось наоборот. На 61-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, забив гол в двух шагах от ворот. На 90-й минуте была зафиксирована абсолютная и объективно справедливая ничья.

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Дополнительное время показало, что две команды, если и устали, но не сдаются, впрочем, это не принесло изменений в счете. Поэтому лотерея пенальти оказалась необходимой.

Первые семь мячей попали в сетку, прежде чем Альваро Мората не смог "пробить"  Диого Косту, что позволило Рубену Невесу нанести решающий удар с пенальти.

Поэтому победа Португалии! "Селесао" сумела победить Испанию, выиграв Лигу наций во второй раз.

Ключевая статистика

Испания соревновалась в рекордном третьем подряд решающем матче.

Испания забила 25 голов в десяти матчах Лиги наций 2024/25, что является наибольшим показателем среди любой команды в одном розыгрыше соревнований.

Криштиану Роналду стал первым игроком старше 40 лет, который сыграл и забил в финале. Самым старшим игроком, ранее игравшим в финале, был Лука Модрич (37 лет 282 дня против Испании в 2023 году).

Ереми Пино, Микель Мерино и Унай Симон – все они играли за Испанию в финале трех последних розыгрышей Лиги наций (2021, 2023, 2025).

Бернарду Силва сравнялся с Джанлуиджи Доннаруммой по количеству матчей в истории Лиги наций.

Микель Оярсабаль забил в финале Лиги наций 2021 и 2025 годов, а также в победном матче Евро-2024.

Напомним

Криштиану Роналду принес победу Португалии над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций. 

УНН ранее передавал, что 8 июня в Мюнхене был запланирован финал Лиги наций, где Португалия встречалась с Испанией.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
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Криштиану Роналду
Мюнхен
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