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Ліга націй: Португалія та Іспанія зійдуться у фінальному матчі в Мюнхені

Київ • УНН

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8 червня в Мюнхені відбудеться фінал Ліги націй, де Португалія зустрінеться з Іспанією. Обидві команди впевнено йшли до фіналу, здолавши серйозних суперників.

Ліга націй: Португалія та Іспанія зійдуться у фінальному матчі в Мюнхені

У неділю, 8 червня, у Німеччині відбудеться фінальний матч з футболу Ліги націй Португалія – Іспанія. Поєдинок пройде на стадіоні Альянц Арена в Мюнхені. Зустріч розпочнеться о 22:00

Шлях Португалії до фіналу

Португальці дійшли до фіналу турніру, зазнавши лише однієї поразки. На груповому етапі команда зустрічалась із Хорватією (2:1, 1:1), Шотландією (2:1, 0:0) та Польщею (3:1, 5:1), посівши перше місце у групі.

У чвертьфіналі Португалія поступилася Данії на виїзді з рахунком 0:1. Проте вдома зуміла перевернути ситуацію. Основний час матчу-відповіді завершився з рахунком 3:2, вирішальний гол на 86-й хвилині забив Франсіску Трінкан. У додатковий час Трінкан та Гонсалу Рамуш довершили розгром.

У півфіналі, що також проходив у Мюнхені, команда Роберто Мартінеса змагалася з Німеччиною. Після обережного першого тайму з обох боків, господарі відкрили рахунок на початку другої половини. Але вдале втручання тренерського штабу Португалії та вихід на поле свіжих гравців стали вирішальними. Переможний м'яч у драматичній кінцівці забив ветеран Кріштіану Роналду.

Іспанія — без поразок

На шляху до фіналу Іспанія не зазнала жодної поразки. У груповому етапі команда Луїса де ла Фуенте розпочала з нічиєї проти Сербії (0:0), а далі видала п’ять перемог поспіль. Іспанці двічі переграли Данію (1:0, 2:1) і Швейцарію (4:1, 3:2), а також впевнено здолали Сербію (3:0).

У чвертьфіналі їм протистояли Нідерланди. Обидва матчі завершились унічию (2:2, 3:3), а далі іспанці вирвали перемогу в серії пенальті.

Півфінал проти Франції виявився справжньою драмою. Іспанія швидко захопила ініціативу і повела в рахунку 4:1. Однак французи не здались і зуміли скоротити відставання до мінімуму. Гра завершилася із рахунком 5:4 на користь Іспанії.

Кріштіану Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй, сьогодні з'ясується суперник - Франція чи Іспанія05.06.25, 11:11 • 2142 перегляди

Склади фіналістів

Іспанія:

  • Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)
    • Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гейсен (Борнмут), Алехандро Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Даніель Вівіан (Атлетік)
      • Півзахисники: Педрі, Фермін Лопес, Гаві (усі — Барселона), Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Алекс Баена (Вільярреал), Іско (Бетіс)
        • Нападники: Ламін Ямаль, Дані Ольмо (обидва — Барселона), Альваро Мората (Галатасарай), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Саму Омородіон (Порту), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад)

          Португалія:

          • Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортинг), Жозе Са (Вулвергемптон)
            • Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Ренату Вейга (Ювентус), Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Гонсалу Інасіу (Спортинг)
              • Півзахисники: Жоау Невеш, Вітінья (обидва — ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хілаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Палінья (Баварія), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Фелікс (Мілан)
                • Нападники: Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Рафаел Леау (Мілан), Педру Нету (Челсі), Франсіску Трінкан (Спортинг), Родрігу Мора (Порту), Франсішку Консейсау (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ)

                  Історія протистоянь

                  Останній очний матч між Іспанією та Португалією відбувся у вересні 2022 року — тоді "Ла Роха" перемогла з мінімальним рахунком 1:0. Перед цим обидві збірні п’ять разів поспіль розходились миром.

                  Попри те, що обидві команди мають потужну лінію атаки, їхні очні зустрічі зазвичай не відзначаються великою кількістю голів. Є ймовірність, що у фіналі заб’є лише одна команда (коефіцієнт — 2,34).

                  Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги націй є саме збірна Іспанії. У фіналі 2023 року іспанці здолали Хорватію та завоювали престижний трофей.

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                  Gas TTF
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